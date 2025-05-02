Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, ηγέτιδα στην καθαρή ενέργεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), μετά την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας από τη Μasdar τον προηγούμενο μήνα.

Αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Αυτού Εξοχότητα Dr. Sultan Al Jaber, Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Πρόεδρο της Masdar, παρόντος και του Διευθύνοντος Συμβούλου Mohamed Jameel Al Ramahi, επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Αθήνα και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στελέχη και εργαζόμενους της.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν στρατηγικές συζητήσεις με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κ. Γεώργιο Περιστέρη, για πρώτη φορά μετά την εξαγορά, έχοντας ως επίκεντρο τη στρατηγική της Masdar να διευρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιταχύνει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η Αυτού Εξοχότης Dr. Sultan Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Πρόεδρος της Masdar, δήλωσε:

«Η ένταξη της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην οικογένεια της Masdar ενισχύει τη θέση μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, επιτρέποντάς μας να επιταχύνουμε την ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας και να ενεργοποιήσουμε τις επενδύσεις που απαιτούνται ώστε τα κράτη να επιτύχουν τους στόχους τους για καθαρή ενέργεια. Αυτή η εξαγορά αποδεικνύει επίσης τη δέσμευση τόσο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όσο και της Masdar να προσφέρουν οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους».

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενισχύει τη συμβολή της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και του στόχου της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050 ενώ συνεισφέρει στον στόχο της Μasdar για παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιδιώκει να διαθέτει χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 6GW έως το 2030, στόχο που υποστηρίζει η μακρά τεχνογνωσία της Masdar.

Ο κ. Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:

«Με τη διαγραφή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την εμπειρία και τη δυναμική των δύο οργανισμών, επιταχύνοντας την υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Καθιερώνοντας την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως την κεντρική μας πλατφόρμα στην περιοχή, θα υποστηρίξουμε τόσο τους δικούς μας στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όσο και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης».

Ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε:

«Η διαγραφή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χρηματιστήριο, μετά την εξαγορά της από τη Masdar, σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση των δύο εταιρειών, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για επιταχυνόμενη ανάπτυξη, βασισμένη στη κοινή δέσμευση για καθαρή, προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια. Ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Masdar, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ βρίσκεται πλέον σε ιδανική θέση για να επεκτείνει την ηγετική της παρουσία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή».

Η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών έρχεται σε συνέχεια ενός παραγωγικού πρώτου τριμήνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κατά τη διάρκεια του οποίου συνεχίστηκε η υλοποίηση κομβικών έργων σε Ελλάδα και Βουλγαρία, όπως το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας – ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και το πρώτο τέτοιου είδους έργο της Masdar στην περιοχή.

Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις για νέα φωτοβολταϊκά, αιολικά και έργα αποθήκευσης ενέργειας με συνολική ισχύ 250MW, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η Masdar απέκτησε το 70% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τον Νοέμβριο του 2024 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και άλλους μετόχους, σε μία συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 3,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις σημαντικότερες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ε.Ε.. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η διαδικασία εξαγοράς του υπολοίπου 30% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι τιμήματος 20 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώθηκαν τον περασμένο μήνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.