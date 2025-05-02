Πρόστιμο σε εταιρεία δημητριακών πρωινού επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο συνολικού ύψους 127.314 ευρώ σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά δημητριακών πρωινού επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 878/2025 ομόφωνη απόφασή της, αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η επιχείρηση «AΤΛΑΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΔΙΑΝΟΜΑΙ ΑΕ» και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο συνολικού ποσού 127.314 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της απόφασης, παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.
Η υπόθεση αφορά στην αγορά δημητριακών πρωινού (ready-to-eat cereal ή RTEC). Η ως άνω εμπλεκόμενη στη διαδικασία επιχείρηση, για την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση των άρθρων 1 του N. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατέθεσε αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.
Από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση υπέπεσε σε παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ καθ’ ο μέρος προέβη σε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, με τις οποίες συμμορφώθηκαν σε σημαντικό βαθμό τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης/αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Η παράβαση διήρκησε από τις 09.03.2021 έως τις 31.08.2021.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάθετη σύμπραξη αποτελεί εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού.
