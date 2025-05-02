Τα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου της Apple μπορεί να ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, ωστόσο αυτό δεν καθησύχασε διόλου τους επενδυτές που συνεχίζουν να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στα μεγέθη του τεχνολογικού κολοσσού.

Ανησυχίες που ενέτειναν ακόμη περισσότερο τα πρώτα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας, Τιμ Κουκ, για τον αντίκτυπο των δασμών και κυρίως η εκτίμησή του ότι τα κόστη της Apple θα αυξηθούν κατά σχεδόν 1 δισ. δολάρια μόνο το τρέχον τρίμηνο από την πολιτική του Τραμπ.

Ο Κουκ δήλωσε ότι στο τρίμηνο του ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, ο αντίκτυπος των δασμών στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ήταν «περιορισμένος» καθώς η εταιρεία κατάφερε να βελτιστοποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το τρέχον τρίμηνο οι δασμοί θα αυξήσουν τα κόστη της εταιρείας κατά 900 εκατ. δολάρια και μάλιστα αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι δασμοί ή άλλες σημαντικές αλλαγές. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να προβλέψει κανείς τι θα συμβεί στη συνέχεια, δηλαδή μετά τον Ιούνιο «γιατί δεν είμαι σίγουρος τι θα συμβεί με τους δασμούς.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Κέβαν Παρέχ, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει πως το μεικτό περιθώριο κέρδους της θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 46%, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των δασμών και πως τα συνολικά έσοδά της θα αυξηθούν κατά «χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό» σε ετήσια βάση το τρέχον τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Apple ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 85,78 δισ. δολαρίων το γ' τρίμηνο πέρυσι, ενώ για φέτος οι αναλυτές προβλέπουν πωλήσεις 89,45 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,48 δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, προσπάθησε πάντως να καθησυχάσει τους επενδυτές τονίζοντας ότι «θα διαχειριστούμε την εταιρεία όπως κάναμε πάντα, λαμβάνοντας συνετές και συνειδητές αποφάσεις, με έμφαση στις επενδύσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα και με εστίαση στην καινοτομία και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει», προσθέτοντας ότι «όσον αφορά το μέλλον, παραμένουμε αισιόδοξοι».

Ο Κουκ δήλωσε στο CNBC ότι η Apple προμηθεύεται ήδη περίπου το ήμισυ των συσκευών iPhone για τις ΗΠΑ από την Ινδία και τα περισσότερα προϊόντα των άλλων κατηγοριών από το Βιετνάμ, όπου οι δασμοί οι χαμηλότεροι σε σύγκριση με αυτούς που έχουν επιβληθεί στην Κίνα.

Η Apple πάντως εξακολουθεί να παράγει τη «συντριπτική πλειοψηφία» των προϊόντων της για τρίτες χώρες στην Κίνα, πρόσθεσε ο Κουκ.

Παράλληλα, τόνισε ότι όσον αφορά τα iPhone η εταιρεία χρησιμοποιεί πολλούς ημιαγωγούς που κατασκευάζονται εντός των αμερικανικών συνόρων, προσθέτοντας ότι φέτος η Apple έχει προγραμματίσει αγορές τσιπ αξίας 19 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ.

Προβληματίζει η μείωση των πωλήσεων στην Κίνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple προσπάθησε επίσης να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη μείωση των πωλήσεων της εταιρείας στην ευρύτερη αγορά της Κίνας, όπου περιλαμβάνονται η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ.

Οι εν λόγω πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,3% στα 16 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο, χαμηλότερα των προσδοκιών για πωλήσεις 16,83 δισ. δολαρίων, ωστόσο ο Κουκ δήλωσε πως οι πωλήσεις στην κίνα επιταχύνονται σε τριμηνιαία βάση και ότι θα ήταν σταθερές αν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η Apple έχει χάσει μερίδιο αγορά στην ασιατική αγορά από την άνοδο των εγχώριων τεχνολογιών εταιρειών όπως οι Huawei, Xiaomi και Oppo, αλλά και τους περιορισμούς που έχει θέσει το Πεκίνο στη χρήση προϊόντων τεχνολογίας μη κινεζικής κατασκευής σε ορισμένους τομείς.

Ανοδικά η αμερικανική αγορά, αλλά…

Όσον αφορά την Αμερική, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, η διοίκηση της Apple τόνισε ότι παρατηρήθηκε σχετική αύξηση της ζήτησης πριν τους δασμούς, σχεδόν κατά 8%, με τον οικονομικό διευθυντή Κέβαν Παρέχ πάντως να σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι «επισπευστήκαν» οι παραγγελίες λόγω των δασμών.

Ωστόσο, η κινεζοκεντρική παραγωγή της Apple εγείρει ανησυχίες καθώς καθιστά τα προϊόντα της ευάλωτα στους δασμούς που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Αύξηση μεγεθών το β' τρίμηνο

Αναφορικά με τα μεγέθη του β' τριμήνου χρήσης, η Apple παρουσίασε πωλήσεις ύψους 95,4 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και καλύτερες των 94,6 δισ. δολαρίων που περίμεναν οι αναλυτές.

Τα κέρδη της ανήλθαν στο 1,65 δολάριο ανά μετοχή ή στα 24,78 δισ. δολάρια, έναντι 23,64 δισ. δολαρίων ή 1,53 δολαρίου ανά μετοχή έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι πωλήσεις του iPhone, που αποτελεί τη ναυαρχίδα των προϊόντων της, διαμορφώθηκαν σε 46,8 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 45,9 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας ωστόσο αύξηση μικρότερη του 2% σε σχέση με το α' τρίμηνο χρήση και κινούμενες πολύ χαμηλότερα από τα 51,3 δισ. δολάρια του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.



Πηγή: skai.gr

