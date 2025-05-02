Πρόστιμα ύψους 530 εκατ. ευρώ στο TikTok για παράνομη αποστολή προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών του στην Κίνα αλλά και τη μη τήρηση των κανόνων διαφάνειας απέναντι στους χρήστες του, επέβαλε η ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ιρλανδίας.

Η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) επεσήμανε ότι το TikTok παραβίασε τους υψίστης σημασίας κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ όταν απέστειλε δεδομένα Ευρωπαίων χρηστών στην Κίνα καθώς δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα αυτά προστατεύονταν από τους νόμους περί παρακολούθησης της Κίνας.

Η ρυθμιστική αρχή, λαμβάνονται για πρώτη φορά θέση σχετικά με τις μεταφορές δεδομένων στην Κίνα, τόνισε ότι το TikTok δεν αξιολόγησε ορθώς τις επιπτώσεις που είχε η κινεζική νομοθεσία στη διαχείριση των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία -η οποία παραχωρεί στην κινεζική κυβέρνηση διευρυμένες εξουσίες με αποτέλεσμα να μπορεί να διατάξει τις εταιρείες να παραδώσουν δεδομένα- «αποκλίνει ουσιωδώς από τα πρότυπα της ΕΕ» όπως παραδέχθηκε το TikTok στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ιρλανδική Αρχή ανέφερε επίσης ότι το TikTok παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαφάνειας μεταξύ 2020 και 2022, καθώς δεν ενημέρωνε τους χρήστες του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μεταφέρονταν στην Κίνα. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι το TikTok αναθεώρησε την πολιτική απορρήτου του το 2022 και πλέον είναι «συμβατή» με τους κανόνες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας επέβαλε στο TikTok πρόστιμο ύψους 485 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των δεδομένων και επιπλέον 45 εκατ. ευρώ για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την πολιτική απορρήτου.

Το πρόστιμο είναι το τρίτο μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.

Το TikTok έχει την ευρωπαϊκή έδρα του στην Ιρλανδία, γεγονός που σημαίνει ότι η ιρλανδική DPC είναι η αρμόδια αρχή για την επιβολή των κανόνων της ΕΕ.

Το TikTok ισχυριζόταν εδώ και χρόνια ότι δεν αποθήκευε δεδομένα Ευρωπαίων ή Αμερικανών χρηστών σε διακομιστές στην Κίνα, ωστόσο τον Απρίλιο ενημέρωσε τη ρυθμιστική αρχή ότι ανακάλυψε τον Φεβρουάριο πως «ένας περιορισμένος όγκος δεδομένων χρηστών από τον ΕΟΧ» είχαν όντως αποθηκευτεί στην Κίνα.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της ιρλανδικής DPC, Graham Doyle, δήλωσε ότι η ρυθμιστική αρχή έλαβε αυτήν την ανακάλυψη «πολύ σοβαρά» και παρότι η TikTok δήλωσε πως διέγραψε τα δεδομένα που βρίσκονταν σε κινεζικούς διακομιστές, εξετάζει «ποιες περαιτέρω ρυθμιστικές ενέργειες μπορεί να απαιτηθούν».

Το TikTok έχει προθεσμία έξι μηνών προκειμένου να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων του με τους κανόνες περί απορρήτου της ΕΕ, ή θα πρέπει να αναστείλει όλες τις μεταφορές δεδομένων στη χώρα.

Το TikTok δήλωσε ότι «αμφισβητεί κατηγορηματικά» τα ευρήματα της ιρλανδικής DPC, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να προσφύγει κατά των προστίμων.

«Εκτός από την αποτυχία της DPC να εξετάσει ουσιαστικά τις εκτεταμένες διασφαλίσεις [που εφαρμόζει ήδη το Tiktok], είμαστε απογοητευμένοι που μας ξεχώρισαν παρά το γεγονός ότι βασιζόμαστε στον ίδιο νομικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται από χιλιάδες άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρώπη», δήλωσε η Christine Grahn, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής και κυβερνητικών σχέσεων του TikTok για την περιοχή της Ευρώπης, σε γραπτή ανακοίνωσή της.

Το TikTok επικαλέστηκε την επένδυσή ύψους 12 δισ. ευρώ στο Project Clover, το οποίο αναπτύσσει κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη για την αποθήκευση δεδομένων τοπικά στην ΕΕ, καθώς και άλλες ενέργειες διασφάλισης απορρήτου στις οποίες έχει προχωρήσει.

Η ιρλανδική DPC αναγνώρισε τις ενέργειες αυτές, αλλά τόνισε ότι δεν ήταν αρκετές ώστε να επηρεαστεί η απόφασή της.

Η Grahn τόνισε ότι το TikTok «δεν έλαβε ποτέ αίτημα για δεδομένα Ευρωπαίων χρηστών από τις κινεζικές αρχές και ότι ουδέποτε τους παρείχε δεδομένα Ευρωπαίων χρηστών».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση της ιρλανδικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων (DPC) «κινδυνεύει να δημιουργήσει προηγούμενο με εκτεταμένες συνέπειες για εταιρείες και ολόκληρους κλάδου σε όλη την Ευρώπη που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα» και «επιφέρει πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



