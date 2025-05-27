Τον κατήφορο για τα καλά φαίνεται να έχουν πάρει οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη, με την αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων να πληρώνει για τέταρτο διαδοχικό μήνα τη συμπόρευση του διευθύνοντος συμβούλου της, Ίλον Μασκ, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο ανταγωνισμός στον τομέα της εντείνεται όλο και περισσότερο.

Τον προηγούμενο μήνα, η Tesla πούλησε μόλις 7.261 οχήματα στην Ευρώπη, αριθμός μειωμένος κατά 49% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Κι αυτό παρότι οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην ήπειρο σημείωσαν τον Απρίλιο ετήσια αύξηση 34,1%.

Βασική αιτία της «χωρίς φρένα» κατρακύλας των πωλήσεων της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το πλήγμα που έχει δεχθεί η φήμη της από την αμφιλεγόμενη πολιτική καριέρα του Μασκ.

Το φλερτ του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου με ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, η προσπάθεια παρέμβασής του στα πολιτικά τεκταινόμενα της ηπείρου και η συμμετοχή του στην κυβέρνηση Τραμπ, που έχει απειλήσει την ΕΕ με υψηλούς δασμούς, έχουν οδηγήσει τους Ευρωπαίους να γυρίσουν την πλάτη τους στην Tesla.

Ο Απρίλιος μάλιστα είναι ο τέταρτος διαδοχικός μήνας που οι πωλήσεις της Tesla καταγράφουν πτώση, με τη συνολική «βουτιά» σε επίπεδο τετραμήνου να αγγίζει το 40%.

Ένας δεύτερος λόγος για την καθίζηση των πωλήσεων είναι ο ολοένα και πιο έντονος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει από τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες και τις ταχέως επεκτεινόμενες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρότι, φέτος η αμερικανική εταιρεία λάνσαρε μια αναβαθμισμένη έκδοση του SUV της, Model Y, η γκάμα των μοντέλων της εξακολουθεί να «γερνάει» και μάλιστα την ώρα που οι κινεζικές εταιρείες πλημμυρίζουν την ευρωπαϊκή αγορά με νέα, συχνά φθηνότερα και με πλούσιο εξοπλισμό μοντέλα.

Ενδεικτικό είναι ότι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, ο κινεζικός κολοσσός BYD πούλησε για πρώτη φορά περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα από την Tesla στην Ευρώπη και μάλιστα παρά το γεγονός ότι επιβαρύνεται με υψηλότερους δασμούς από την αμερικανική εταιρεία.

Ένας ακόμη λόγος, που δεν αφορά όμως μόνο την Tesla, είναι ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί προτιμούν περισσότερο τα υβριδικά οχήματα - δηλαδή μοντέλα που διαθέτουν μικρότερη μπαταρία και χρησιμοποιούν κυρίως παραδοσιακά καύσιμα για την κίνησή τους. Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς των υβριδικών οχημάτων ανέρχεται περίπου στο 35% της συνολικής αγοράς αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ACEA.



