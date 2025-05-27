Protergia: Με το Protergia Picasso αλλάζουμε την αγορά ενέργειας

Η Protergia, ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα και αναπόσπαστο μέρος της METLEN, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα και αλλάζει την αγορά της ενέργειας, παρουσιάζοντας ένα νέο πρωτοποριακό προϊόν ρεύματος, το Protergia Picasso.

Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του προϋπολογισμού τους, επιλέγοντας και πληρώνοντας το ίδιο ποσό στον λογαριασμό τους κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν από έναν χρόνο η Protergia προχώρησε στη ριζική ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας και στρατηγικής, που στηρίζεται σε δύο βασικές αξίες: την πελατοκεντρικότητα και την καινοτομία. Το Protergia Picasso αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας, καθώς θα πρόκειται για μία νέα εμπειρία για την ενέργεια, βασισμένη στη σιγουριά και την ασφάλεια της Protergia.

Ο Γιάννης Καλαφατάς, Chief Executive Director, Energy της METLEN, ανέφερε τα εξής παρουσιάζοντας το Protergia Picasso: «Το Protergia Picasso αποτελεί ένα νέο, απολύτως καινοτόμο προϊόν με το οποίο κανένα άλλο από τα υφιστάμενα προϊόντα της Ελληνικής, αλλά καθόσον γνωρίζω και της Ευρωπαϊκής αγοράς, δεν μπορεί να συγκριθεί. Με το προϊόν αυτό, για πρώτη φορά στην ιστορία της αγοράς, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ποσό που θα πληρώνει το μήνα, σταθερό κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών του χρεώσεων. Για πρώτη φορά ο καταναλωτής θα αποφασίζει αλλά και θα γνωρίζει εξαρχής το αποτέλεσμα των αποφάσεων του».

Τι είναι το Protergia Picasso:

Το Protergia Picasso είναι ένα πρωτοποριακό πακέτο ενέργειας όπου επιλέγεις το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σου και πληρώνεις το ίδιο ποσό κάθε μήνα για ένα χρόνο. Το κάθε πακέτο διαμορφώνεται ανάλογα με την ετήσια κατανάλωση. Το προϊόν απευθύνεται σε οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς πελάτες (Ε1 και με ισχύ έως και 25kVA).

Πώς λειτουργεί:

Ο καταναλωτής βρίσκει το πακέτο που αντιστοιχεί στο προφίλ κατανάλωσής του (για τους οικιακούς πελάτες υπάρχουν 9 επιλογές και άλλες 9 για τους επαγγελματικούς πελάτες), καλύπτοντας κάθε προφίλ ετήσιας κατανάλωσης.

Κάθε μήνα επιλέγει και πληρώνει το ίδιο ποσό, που αντιστοιχεί στο πακέτο που έχει διαλέξει, χωρίς «εκπλήξεις» ή κρυφές χρεώσεις. Το πρόγραμμά καλύπτει όλες τις χρεώσεις ρεύματος (δεν περιλαμβάνονται τα κόστη τρίτων -Δήμοι & ΕΡΤ- τα οποία διαφέρουν ανά περιοχή).

Στο τέλος του 12μήνου θα γίνεται εκκαθάριση και είτε θα πιστώνεται η διαφορά είτε θα γίνεται ο αντίστοιχος χρηματικός διακανονισμός βάσει της πραγματικής κατανάλωσης.

Έτσι, μετά την εκκαθάριση στο τέλος του προγράμματος, ο καταναλωτής βγαίνει πάντα κερδισμένος καθώς:

Κατανάλωσε λιγότερο; Πιστώνεται τη διαφορά.

Κατανάλωσε περισσότερο; Αναλογικά χρεώνεται και έχει ευελιξία στον τρόπο πληρωμής με επιλογές διακανονισμού.

Παρακάτω τα 9 οικιακά πακέτα του Protergia Picasso:

Ο Κωνσταντίνος Βούζας, Executive Director, M Energy Customer Solutions της METLEN, σημείωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προϊόντος: «Πριν ένα χρόνο υποσχεθήκαμε ότι η ενέργεια αλλάζει… και γίνεται Protergia. Εδώ και ένα χρόνο κάθε μέρα κάνουμε πράξη την πελατοκεντρικότητα, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Σήμερα με το Protergia Picasso, η σταθερότητα και η ασφάλεια στους πελάτες μας πάει στο επόμενο επίπεδο».

Το Protergia Picasso παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 26 Μαΐου, σε ειδική εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσία δημοσιογράφων και σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Η Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer της METLEN, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πορεία της εταιρείας στην εγχώρια αγορά ενέργειας, τόνισε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα, σε μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς στη METLEN και, φυσικά, για την Protergia. Μια στιγμή που δεν είναι απλώς μια ακόμη παρουσίαση προϊόντος – αλλά μια τομή. Ένα επόμενο βήμα στο πώς αντιλαμβανόμαστε, διαχειριζόμαστε και ζούμε την ενέργεια. Με έξυπνες τεχνολογίες, καινοτόμα εργαλεία και ένα μοντέλο που δεν βλέπει τον πελάτη ως αριθμό αλλά ως συμμέτοχο, χτίζουμε μια νέα σχέση με την ενέργεια. Γιατί για εμάς, η ενέργεια δεν είναι προϊόν. Είναι σχέση. Είναι δέσμευση».

Η παρουσίαση του Picasso έρχεται σε μια περίοδο σταθερής ανόδου για την Protergia, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το 21% σε μερίδιο αγοράς και εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 πελάτες. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και συνεχών μεταβολών, η Protergia ξεχωρίζει όχι μόνο για την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της, αλλά κυρίως για τη διαρκή επένδυση σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.