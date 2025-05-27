Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων της πολυδισεκατομμυριούχας κινηματογραφικής σειράς του Τζέιμς Μποντ ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, στον απόηχο νομικής προσφυγής που αμφισβητεί την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων του θρυλικού πράκτορα στην Ευρώπη.

Τον Φεβρουάριο, ο Guardian είχε αποκαλύψει πως εταιρεία real estate με έδρα το Ντουμπάι είχε προσφύγει σε δικαστικές αρχές σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η μη εμπορική αξιοποίηση του ονόματος και των χαρακτηριστικών του Τζέιμς Μποντ οδήγησε σε απώλεια των σχετικών νομικών προστασιών. Στο στόχαστρο βρίσκονται το ίδιο το όνομα "James Bond", ο χαρακτηριστικός αριθμός «007» και η περίφημη φράση «Bond, James Bond».

Η προσφυγή αφορά κυρίως την εμπορική αξιοποίηση του ονόματος μέσω προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς – σύμφωνα με τη νομοθεσία – αν ένα trademark δεν χρησιμοποιηθεί επί πέντε έτη, μπορεί να καταπέσει.

Ο Γιόζεφ Κλάιντινστ, αυστριακός επιχειρηματίας που αναπτύσσει το πολυτελές παραθαλάσσιο συγκρότημα Heart of Europe αξίας 5 δισ. δολαρίων σε έξι τεχνητά νησιά στα ανοικτά του Ντουμπάι, υποστηρίζει ότι τα εμπορικά σήματα του Μποντ είναι υποεκμεταλλευμένα σε οικονομικό επίπεδο.

Η τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Μποντ ήταν το 2021 με την ταινία No Time to Die. Έκτοτε, δεν έχει ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του ούτε χρονοδιάγραμμα για την επόμενη ταινία, γεγονός που δημιουργεί το ενδεχόμενο η σειρά να ξεπεράσει ακόμα και το προηγούμενο μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ δύο ταινιών – έξι χρόνια και τέσσερις μήνες.

Η Amazon έχει τον έλεγχο, αλλά ο χρόνος πιέζει

Τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης του Μποντ ανήκουν στην αμερικανική εταιρεία Danjaq, η οποία τα διαχειρίζεται σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία παραγωγής Eon. Η Danjaq είχε αρχικά στη διάθεσή της 60 ημέρες για να καταθέσει την υπεράσπισή της στο UK Intellectual Property Office, κάτι που έκανε εγκαίρως, ενώ ζήτησε παράταση προθεσμίας για την αντίστοιχη κατάθεση στην ΕΕ

Όπως ανέφερε σχετικά το EU Intellectual Property Office, «ως γενικός κανόνας, κάθε εμπρόθεσμο αίτημα για παράταση θεωρείται αποδεκτό και γίνεται δεκτό». Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση πέραν των μέσων Ιουνίου, εκτός «εξαιρετικών περιστάσεων».

Η Danjaq είναι επίσης συνιδιοκτήτρια των πνευματικών δικαιωμάτων των ταινιών του Τζέιμς Μποντ μαζί με τα MGM Studios, τα οποία εξαγοράστηκαν το 2021 από την Amazon έναντι 8,5 δισ. δολαρίων. Λίγες ημέρες μετά την προσφυγή του Κλάιντινστ, αποκαλύφθηκε ότι η Amazon είχε δαπανήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του franchise, αφαιρώντας ουσιαστικά τον έλεγχο από τους Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γουίλσον, τους δύο κληρονόμους του παραγωγού Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι.

Με την απόκτηση του δημιουργικού ελέγχου, η Amazon έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει όχι μόνο σε νέες ταινίες, αλλά και σε τηλεοπτικά spin-offs, χωρίς την έγκριση των μέχρι πρότινος διαχειριστών του franchise.

Τον Μάρτιο, η Amazon ανακοίνωσε ότι την επόμενη ταινία θα αναλάβουν οι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία κυκλοφορίας ή ο νέος πρωταγωνιστής.

Η Πασκάλ έχει εμπειρία από τον κόσμο του Μποντ, καθώς ως πρόεδρος της Sony είχε επιβλέψει την παραγωγή των Casino Royale, Quantum of Solace και Skyfall, ενώ έχει υπογράψει παραγωγικά και τις πιο πρόσφατες ταινίες Spider-Man.

Ο Χέιμαν είναι γνωστός ως παραγωγός όλων των ταινιών του Χάρι Πότερ και της σειράς Fantastic Beasts, ενώ αυτή την περίοδο εργάζεται για τη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO βασισμένη στο σύμπαν του Πότερ. Είναι ο δεύτερος πιο επιτυχημένος εμπορικά παραγωγός όλων των εποχών, με τίτλους όπως τα Gravity, Barbie, Paddington, Wonka και Once Upon a Time in Hollywood στο ενεργητικό του.

Πηγή: skai.gr

