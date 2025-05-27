Viva.com: Ενεργοποιεί στην Ελλάδα το Tap to Pay στο iPhone

Την ενεργοποίηση του Tap to Pay σε iPhone στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη για Επιχειρήσεις σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τις τοπικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν την εμπειρία και διαδικασία συναλλαγών

Όπως ανακοινώθηκε, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν πλέον να αποδέχονται κάθε τύπο ανέπαφων πληρωμών, χρησιμοποιώντας απλώς ένα iPhone και το Terminal app της Viva.com. Δεν απαιτείται τερματικό ή εξειδικευμένος εξοπλισμός - μόνο ένα απλό tap στο iPhone. Η υπηρεσία ενεργοποιείται ταυτόχρονα στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Κροατία, στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στη Μάλτα, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα του Tap to Pay στο iPhone με το Viva.com Terminal app σε 22 ευρωπαϊκές χώρες - ένα από τα ευρύτερα γεωγραφικά αποτυπώματα της υπηρεσίας έως σήμερα.

«Ως κορυφαία Tech Bank, είμαστε ενθουσιασμένοι που πρωτοπορούμε στην αγορά, ενεργοποιώντας το Tap to Pay στο iPhone με το Terminal iOS app - μια λύση αποδοχής πληρωμών που ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη για γρήγορες, ασφαλείς και mobile-first συναλλαγές», δήλωσε ο Χάρης Ξενοφώντος, Chief Partnerships Officer της Viva.com.

«Με δίκτυο άνω των 450 συνεργαζόμενων παρόχων επιχειρησιακού λογισμικού, προσφέρουμε Αll-in-Οne επιχειρηματικές λύσεις που υποστηρίζουν πλέον και το iPhone, περιλαμβάνοντας επιπλέον υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η φοροσήμανση. Με ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών πληρωμών και τραπεζικής, εκτεταμένο ευρωπαϊκό αποτύπωμα και cloud υποδομή με προηγμένες λύσεις ΑΙ, η Viva.com ενισχύει την ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.»

Με τη διαθεσιμότητα του Tap to Pay στο iPhone μέσω του Terminal app, η Viva.com δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις κάθε κλάδου - από τα νησιώτικα καταστήματα και τις αστικές υπηρεσίες διανομής, έως τον κλάδο της φιλοξενίας και τους στόλους ταξί - να προσφέρουν μία απρόσκοπτη, mobile-first εμπειρία συναλλαγής, να δέχονται πληρωμές εν κινήσει και να εξυπηρετούν τους πελάτες πιο γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, μειώνοντας τις ουρές και την αναμονή στα ταμεία.

Η υπηρεσία υποστηρίζει όλα τα διεθνή σχήματα καρτών - Mastercard, Visa, American Express, Discover και Diners - και λειτουργεί μέσω του iOS Terminal app της Viva.com, σε iPhone XS ή νεότερο μοντέλο με την πιο πρόσφατη έκδοση iOS.

Η τεχνολογία Tap to Pay στο iPhone της Apple χρησιμοποιεί τις ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας του iPhone για να εξασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη. Κατά την επεξεργασία μίας πληρωμής, η Apple δεν αποθηκεύει αριθμούς καρτών ή άλλα στοιχεία της συναλλαγής στους διακομιστές της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Αll-in-Οne επιχειρηματικές λύσεις της Viva.com επιτρέπουν στους εμπόρους να ξεκινούν να δέχονται πληρωμές σε λεπτά: Με άμεση ενεργοποίηση πελάτη, αποδοχή άνω των 40 μεθόδων πληρωμής, 0% προμήθεια συναλλαγών με τη χρήση της επαγγελματικής χρεωστικής κάρτας Viva.com, και μηδενικό downtime. Οι επιχειρήσεις αποκτούν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος (DCC), Φοροσήμανση, καθώς και σε μια σειρά εργαλείων προστιθέμενης αξίας που έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τις λειτουργίες και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

