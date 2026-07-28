Κουνούπι αντί... κουνουπιού: Η παράδοξη μάχη αφανισμού τους 

Η λύση «περισσότερα κουνούπια για λιγότερα κουνούπια» μπορεί να ακούγεται παράλογη. Κι όμως, αυτή είναι η στρατηγική που εφαρμόζεται φέτος το καλοκαίρι στην Ουάσιγκτον.

Περίπου 600.000 αρσενικά κουνούπια θα απελευθερωθούν στην ευρύτερη περιοχή, όχι για να τσιμπήσουν ανθρώπους, αλλά για να περιορίσουν τον πληθυσμό των θηλυκών που μπορούν να μεταδώσουν επικίνδυνες ασθένειες.

Η εταιρεία Bee Safe Mosquito Control, με έδρα το Μέριλαντ, θα απελευθερώσει μέχρι τον Σεπτέμβριο αρσενικά κουνούπια που έχουν μολυνθεί με το βακτήριο Wolbachia, που υπάρχει στη φύση. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν, καθώς μόνο τα θηλυκά είναι εκείνα που αναζητούν αίμα για την αναπαραγωγή τους.

Όταν αυτά τα αρσενικά ζευγαρώσουν με θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που θα παραχθούν δεν θα εκκολαφθούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο πληθυσμός των κουνουπιών θα μειωθεί σταδιακά.

«Όταν ζευγαρώνουν με τα θηλυκά, ουσιαστικά τα καθιστούν στείρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Συνεχίζουν να γεννούν αυγά, αλλά κανένα από αυτά δεν θα εκκολαφθεί», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Bee Safe Mosquito Control, Τοντ Μοντγκόμερι.

Η συγκεκριμένη μέθοδος στοχεύει κυρίως το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Asian Tiger mosquito), ένα χωροκατακτητικό είδος που μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, η εγκεφαλίτιδα και άλλες λοιμώξεις.

Οι υποστηρικτές της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι αποτελεί μια πιο στοχευμένη και περιβαλλοντικά φιλική λύση σε σχέση με τη μαζική χρήση εντομοκτόνων, καθώς επηρεάζει συγκεκριμένους πληθυσμούς κουνουπιών χωρίς να επιβαρύνει ευρύτερα το οικοσύστημα.

Η πρακτική δεν είναι καινούργια. Αντίστοιχα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη και περιοχές της Νότιας Αμερικής, με στόχο τον περιορισμό ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Έτσι, το ενδιαφέρον για την εν λόγω μέθοδο αυξάνεται διεθνώς, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιβίωση και την εξάπλωση των κουνουπιών. Οι μεγαλύτερες περίοδοι ζέστης αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο ιός τσικουνγκούνια.

Την ίδια στιγμή, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, έχει ζητήσει έγκριση για την απελευθέρωση περισσότερων από 60 εκατομμυρίων κουνουπιών με Wolbachia στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που στοχεύει σε διαφορετικά είδη κουνουπιών.

Τα κουνούπια που χρησιμοποιεί η Bee Safe προέρχονται από την εταιρεία MosquitoMate στο Κεντάκι, η οποία έχει λάβει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χρήση τους ως βιολογικό μέσο καταπολέμησης.

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η μέθοδος δεν αποτελεί «μαγική λύση». Η δράση της είναι σταδιακή και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.