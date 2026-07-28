Ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξήσεις στα καύσιμα

Της Δώρας Αντωνίου

Τις εξελίξεις στο μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς όπως έδειξαν οι προηγούμενες ημέρες, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας παραμένουν μία σταθερά κάθε φορά που έχουμε αρνητικές εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων. «Είδαμε πάλι τις τελευταίες δύο μέρες να υπάρχει μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς ανακωχής έτσι ώστε να μπορέσει το εμπόριο και οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς» δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, στο Σάλτσμπουργκ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι μία διαρκώς μεταβαλλόμενη συνθήκη, που επηρεάζει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στην οικονομία. Μόλις προχθές, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι σε δύο επίπεδα: το πρώτο αφορά τη χρονική επέκταση της σύγκρουσης, καθώς κάθε παράταση των συγκρούσεων κάνει πιο πιθανή την ανάγκη να παραταθούν τα μέτρα ενίσχυσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό, αλλά και για το ποσό που θα μπορεί να διατεθεί για το πακέτο της ΔΕΘ. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη διάχυση της ακρίβειας, που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης έχει ακριβώς ως στόχο να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Είναι βέβαιο, όμως, ότι μια παρατεταμένη κρίση θα αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Ολοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσαμε. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία, πάντα με έμφαση με τους πιο ευάλωτους» ανέφερε ο πρωθυπουργός χθες, αναφερόμενος στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέσα στο 2026 η χώρα μας έχει δαπανήσει περί τα 800 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην επόμενη μέρα όσον αφορά την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως επισήμανε, για τη χώρα μας, που είναι κατεξοχήν ναυτική χώρα, «η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο πέρασμα του Ορμούζ είναι κομβικής σημασίας. Δεν μπορεί να υπάρξουν τέλη ή δασμοί που να ακυρώνουν την αρχή αυτή και είναι πάγια αρχή της Ελλάδος να είναι παρούσα και να υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα». Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα για να επισημάνει ότι «έχει σημασία η Ευρώπη συνολικά να είναι εκεί και να έχει λόγο στις εξελίξεις».

Πηγή: skai.gr

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