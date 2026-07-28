Οριοθετήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών, επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Παναιτωλίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και έστειλε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο.

Αρχικά επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, ενώ μετά τα μεσάνυχτα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης παρείχαν υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: skai.gr

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