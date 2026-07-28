Δέκα οικογένειες ανέφεραν ότι οικείοι τους αγνοούνται μετά την κατολίσθηση σε υπαίθριο χρυσωρυχείο στα Νησιά του Σολομώντα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει ακόμη άγνωστος επισήμως.

Η κατολίσθηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα σε τμήμα του υπαίθριου μεταλλείου Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Χονιάρα, κατά την εταιρεία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει απολογισμό των θυμάτων ως τώρα. Επιχειρήσεις έρευνας παραμένουν σε εξέλιξη.

Δέκα ανάστατες οικογένειες ανέφεραν στο αστυνομικό τμήμα της κοινότητας Τετέρε, όπου έγινε η καταστροφή, πως αγνοούνται μέλη τους στο χρυσωρυχείο, δήλωσε τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Aux Iles Salomon, plusieurs morts à craindre après un glissement de terrain dans une mine d'or https://t.co/hi5IBU6E6t — franceinfo (@franceinfo) July 27, 2026

Κάτοικοι που δεν εργάζονταν για την εταιρεία πήγαιναν στην εγκατάσταση με την ελπίδα να βρουν χρυσό και μπορεί να είναι ανάμεσα στα θύματα.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε «κουρασμένος», «εξαντλημένος» μετά τη συμμετοχή του στην έρευνα. «Κόσμος κλαίει τους συγγενείς του», είπε. «Πενθούμε», πρόσθεσε.

Η Gold Ridge ανέφερε σε δελτίο Τύπου της που δημοσίευσε ο Τύπος πως η κατολίσθηση έγινε σε «φυλασσόμενο» τομέα του χρυσωρυχείου ο οποίος «δεν λειτουργούσε» κι ότι η δραστηριότητά της συνεχίζεται κανονικά.

Το ορυχείο Gold Ridge έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών του Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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