ΟΠΕΚΑ: Άρχισε η πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχωρά σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στην πρώτη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) προς τους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Δεν πραγματοποιήθηκε κλήρωση

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν ξεπέρασε το όριο των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος. Έτσι, δεν χρειάστηκε να γίνει ηλεκτρονική κλήρωση και όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εγκρίθηκαν.

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό που διατίθεται στην πρώτη πληρωμή ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 2.112 δικαιούχους. Από αυτούς, οι 1.658 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες, ενώ οι 454 είναι πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες.

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Για το 2026, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ, με στόχο τη στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.



Πηγή: skai.gr

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