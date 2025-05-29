Οι New York Times ανακοίνωσαν σήμερα μια συμφωνία με την Amazon, που θα επιτρέπει μεταξύ άλλων στον τεχνολογικό όμιλο να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα της αμερικανικής εφημερίδας για να αναπτύσσει τα μοντέλα του παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτή η σύμπραξη λαμβάνει χώρα, ενώ ο όμιλος ΜΜΕ εμπλέκεται σε μια δικαστική αστική διαμάχη σε βάρος της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, την οποία κατηγορεί ότι εκπαίδευσε τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τα άρθρα του χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως άδεια.

Διάφοροι όμιλοι ΜΜΕ έχουν ήδη συμφωνήσει με σημαντικούς παίχτες της ΤΝ για να τους επιτρέψουν να τροφοδοτούν τα λογισμικά τους με την παραγωγή των δημοσιογράφων τους.

Οι News Corp (Wall Street Journal και Daily Telegraph μεταξύ άλλων), Le Monde, Washington Post ή Axel Springer (Politico, Bild και Die Welt) το έκαναν με την OpenAI, η Google με το Associated Press, ενώ η Mistral συνδέεται με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence France Presse).

Πρόκειται για κάτι το καινούργιο για τους New York Times, που μέχρι σήμερα αρνούνταν να επιτρέψουν τα περιεχόμενά τους να τροφοδοτούν την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην προσφυγή σε βάρος των OpenAI και Microsoft, ο όμιλος αμφισβητεί την ερμηνεία του αντίδικου, που στηρίζεται στη νομική έννοια της δίκαιης χρήσης (fair use), που ενδέχεται να περιορίσει τη χρήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η έκβαση αυτής της υπόθεσης και άλλων σχετικών στο ίδιο θέμα θα μπορούσε να εξελίξει τις σχέσεις μεταξύ εκδοτών Τύπου και τεχνολογικών κολοσσών.

Την ίδια ώρα, η συμφωνία που αποκαλύφθηκε σήμερα ανοίγει στους New York Times τον δρόμο προς το σύμπαν της Amazon και τις συνδεδεμένες συσκευές, μεταξύ άλλων στον φωνητικό βοηθό ΤΝ Alexa+, μια πρόσβαση ολοένα και πιο κρίσιμη για τους καταναλωτές δεδομένου ότι η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη εκδημοκρατίζεται.

Τα νέα είχαν ως αποτέλεσμα να καταγράψει άνοδο η μετοχή των New York Times, που κέρδιζε 1,85% γύρω στις 16.45 ώρα Ελλάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό της, που είχε αγγίξει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

