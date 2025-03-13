Το Spotify πλήρωσε στη μουσική βιομηχανία 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 για δικαιώματα, το οποίο σύμφωνα με την πλατφόρμα ήταν η υψηλότερη ετήσια πληρωμή στην ιστορία.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με το πόσα χρήματα λαμβάνουν οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί από τα δικαιώματα.

Νωρίτερα φέτος, αρκετοί δημιουργοί που ήταν υποψήφιοι για Grammy μποϊκόταραν εκδήλωση απονομής βραβείων που διοργανώθηκε από το Spotify διαμαρτυρόμενοι για τις αποδοχές τους.

Εκπρόσωπος του Spotify ανέφερε ότι η ευθύνη για τη διανομή των χρημάτων που πληρώνει βαραίνει τις δισκογραφικές.

Η εταιρεία λέει ότι πληρώνει τα δικαιώματα στους δικαιούχους, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει πού πηγαίνουν τελικά τα χρήματα, επειδή τα κέρδη εξαρτώνται από τα ατομικά συμβόλαια των καλλιτεχνών με τις εταιρείες τους.

«Το Spotify δεν πληρώνει απευθείας καλλιτέχνες ή τραγουδοποιούς. Πληρώνουμε τους δικαιούχους, αυτοί είναι συνήθως δισκογραφικές και άλλες εταιρείες» δήλωσε εκπρόσωπος του Spotify.

«Αυτοί πληρώνουν στη συνέχεια τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς με βάση τις συμφωνίες τους».

Το ποσό των χρημάτων που κερδίζουν οι καλλιτέχνες θα ποικίλλει, ωστόσο σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε επιτροπή βουλευτών το 2021, ο καλλιτέχνης κερδίζει τελικά περίπου το 16% της συνολικής αξίας ενός stream.

Αυτό σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης του οποίου η μουσική απέφερε 100.000 λίρες στο Spotify λαμβάνει μόνο 16.000 λίρες από δικαιώματα, προ φόρων.

Πηγή: skai.gr

