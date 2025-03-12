LAMDA Development: Στις 600.000 ευρώ η ανακατασκευή του κολυμβητηρίου στο Ολυμπιακό χωριό

Η πλήρης ανακαίνιση του κολυμβητηρίου στο Ολυμπιακό Χωριό και η εγκατάσταση του νέου Αεροϋποστηριζόμενου Θόλου δημιουργούν έναν χώρο άθλησης υψηλών προδιαγραφών, ανοιχτό σε αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου. Από το ΟΑΚΑ, την Παιανία και τον Πειραιά έως το επερχόμενο The Ellinikon Sports Park, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τον αθλητισμό και να εμπνέουμε τις νέες γενιές, αναφέρει η LAMDA Development σε ανάρτηση της, με αφορμή τις εγκαταστάσεις που ανακαινίστηκαν από την LAMDA στο Ολυμπιακό Χωριό από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η LAMDA Development επισημαίνει ότι ο αθλητισμός είναι δύναμη, εξέλιξη και δημιουργία και θα συνεχίσει να επενδύει σε έργα που προσφέρουν πραγματική αξία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η ανακατασκευή της πισίνας στο Ολυμπιακό Χωριό, κόστους 600.000 ευρώ στο πλαίσιο των ανταποδοτικών έργων της Lamda Development για τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, περιλάμβανε το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και την κολυμβητική δεξαμενή. Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2024 με την πλήρη αδειοδότησή της τον Φεβρουάριο του 2025. Τις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθεί και το κάλυμμα για τη θερμική προφύλαξη της ανακατασκευασμένης πισίνας, ενώ έως το τέλος της άνοιξης θα έχει γίνει πράξη η αναβάθμιση και επέκταση των αποδυτηρίων.

