Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου πλάνου μετασχηματισμού της, πέτυχε το 2024 ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και κατέγραψε σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση 15,8% στα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (Gross Written Premiums - GWP), υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 8,7%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 14,6%, έναντι 13,7% το 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Οι επιδόσεις μας για το 2024 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας για τον συνολικό μετασχηματισμό της εταιρείας - από την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και την αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών, μέχρι τις στοχευμένες επενδύσεις στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε σταθερά στο μονοπάτι της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού, με στόχο κάθε χρόνο να παράγουμε αποτελέσματα αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Ισχυρές Επιδόσεις στους Κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων

Στον Κλάδο Ζωής, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 16,8%, έναντι 7,9% του μέσου όρου της αγοράς, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα Unit-Linked.

Στις Ασφαλίσεις Υγείας, ο ρυθμός ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αποδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία της στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, σημειώθηκε αύξηση 14,4%, έναντι 9,4% της αγοράς, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε όλους τους βασικούς κλάδους. Ιδιαίτερα στην ασφάλιση περιουσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας ήταν 1,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο της αγοράς.

«Η Εθνική Ασφαλιστική, με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία και στην ποιότητα των υπηρεσιών της, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά» όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.