Η Spotify Technology SA αποφάσισε να αυξήσει την τιμή της συνδρομής Premium κατά 8%, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διατηρήσει την κερδοφορία της.

Ο σουηδικός κολοσσός ήχου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η τιμή στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της, θα αυξηθεί στα 13 δολάρια τον μήνα από 12 δολάρια, ενώ αυξήσεις θα υπάρξουν επίσης στην Εσθονία και τη Λετονία. Η εταιρεία είχε ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένες άλλες χώρες πέρυσι, ωστόσο δεν είχε αυξήσει τις χρεώσεις για τους Αμερικανούς καταναλωτές από το 2024.

Η μετοχή του Spotify σημείωσε άνοδο 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Πέμπτη, 15/1, μετά την ανακοίνωση. Η εταιρεία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα τη βοηθήσει να «συνεχίσει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να ωφελεί τους καλλιτέχνες».

Η πλατφόρμα Spotify, η οποία διαθέτει περισσότερους από 280 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή, δέχεται πιέσεις να αυξήσει τις τιμές της ώστε να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις από άλλες πλατφόρμες υπηρεσιών προς καταναλωτές, όπως η Netflix Inc. Η εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερα πιστό κοινό, με χρήστες που έχουν αφιερώσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρόνια για να δημιουργήσουν τις μουσικές και ακουστικές τους βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι χρήστες του Spotify είναι οι λιγότερο πιθανό να ακυρώσουν τη συνδρομή τους σε σύγκριση με άλλες μεγάλες υπηρεσίες streaming βίντεο ή ήχου στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, το Spotify έχει εξελιχθεί στην ισχυρότερη εταιρεία της μουσικής βιομηχανίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι κερδοφόρα. Ωστόσο, η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί καθώς το streaming έχει ωριμάσει στις βασικές αγορές. Τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, το Spotify εργάζεται πάνω σε μια νέα, ακριβότερη υπηρεσία, η οποία θα αξιοποιεί τους πιο φανατικούς χρήστες της πλατφόρμας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.