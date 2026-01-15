Τα κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο, χάρη στα ισχυρότερα έσοδα από συναλλαγές και ένα εφάπαξ κέρδος από την έξοδο της από τη συνεργασία της με την Apple στον τομέα των πιστωτικών καρτών.

Τα έσοδα της Goldman από μετοχές αυξήθηκαν σε ρεκόρ 4,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 3,45 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 12,5% σε 3,11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη που αναλογούν στους κοινούς μετόχους αυξήθηκαν στα 4,38 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, ή 14,01 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 3,92 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 11,95 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

