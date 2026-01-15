Τα κέρδη της Morgan Stanley αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτικές υπηρεσίες της αποκόμισαν απροσδόκητα κέρδη από συναλλαγές κατά το τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν άνοδο 1,6% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές.

Μια σειρά από μεγάλες συναλλαγές ώθησε τις παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές να ξεπεράσουν τα 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, καθώς ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη και οι μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενθάρρυναν τους διευθύνοντες συμβούλους να προχωρήσουν σε εξαγορές, σημειώνει το Reuters.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 2,41 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, σε σύγκριση με 1,64 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι αγορές μετοχών σημείωσαν άνοδο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στα τέλη του περασμένου έτους, παρά την αστάθεια που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο λόγω των δασμολογικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κέρδη αντανακλούν αυτά των ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένης της Citigroup, η οποία επωφελήθηκε από την άνοδο των συγχωνεύσεων και εξαγορών και των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

Η Morgan Stanley ανακοίνωσε κέρδη 4,40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 2,68 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πέμπτης. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το προηγούμενο έτος ήταν 3,71 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,22 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 45% στα 1,13 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τρίμηνο.

