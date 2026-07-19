Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Facebook

Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του στο Facebook, το οποίο «έπεσε» το πρωί της Κυριακής.

Όποιος επιχειρούσε να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, έβλεπε το μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά». Τα προβλήματα φαίνεται πως αποκαθίστανται καθώς η σύνδεση επανέρχεται σταδιακά.

Η εφαρμογή λειτουργούσε κανονικά στα κινητά τηλέφωνα. Αντίστοιχα, το Instagram που επίσης ανήκει στη Meta, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για την ώρα.

Πηγή: skai.gr

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