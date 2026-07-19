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Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Facebook

Όποιος επιχειρούσε να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, έβλεπε το μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος»

UPDATE: 12:41
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Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του στο Facebook, το οποίο «έπεσε» το πρωί της Κυριακής. 

Όποιος επιχειρούσε να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, έβλεπε το μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά». Τα προβλήματα φαίνεται πως αποκαθίστανται καθώς η σύνδεση επανέρχεται σταδιακά. 

Η εφαρμογή λειτουργούσε κανονικά στα κινητά τηλέφωνα. Αντίστοιχα, το Instagram που επίσης ανήκει στη Meta, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση για την ώρα. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Facebook
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