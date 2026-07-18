Το Ιράν «παγώνει» τη συμφωνία με τις ΗΠΑ - Αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις του

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη αναστέλλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, αφού η Ουάσινγκτον έχει ήδη αναστείλει και παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις της, το Ιράν προχωρά στην ίδια κίνηση. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είχε τερματίσει εβδομάδες συγκρούσεων και είχε ανοίξει τον δρόμο για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, ωστόσο κατέρρευσε μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί που προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και ουσιαστικά δεν τις εφαρμόζουμε πλέον», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία «έχει τελειώσει», μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον πλοίου που περνούσε το Στενό του Ορμούζ.

«Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι η υπεράσπιση της χώρας μας», ανέφερε ο Γκαριμπαμπαντί. «Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους: αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «με αποφασιστικότητα» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχέδια για διαπραγματεύσεις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε ο Μπαγκαΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

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