ΣΥΡΙΖΑ: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή

Καυστική ανακοίνωση για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας πως: «Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα».

Και συνεχίζει: «Μας είπε ότι συγκρούεται με το «βαθύ κράτος». Ποιο βαθύ κράτος; Αυτό που ο ίδιος διοικεί εδώ και επτά χρόνια; Το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Και σήμερα υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Το κράτος των υποκλοπών που αποκαλύφθηκε χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Και σήμερα ο πρωταγωνιστής του κρύβεται από τον καταδικασθέντα «ιδιώτη»; Αυτά είναι τα έργα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Για αυτά θα τον θυμάται η ιστορία».

Και σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Μας μίλησε επιπλέον για οικονομική πρόοδο. Δεν είπε όμως ούτε λέξη για την Ελλάδα των ακριβότερων ενοικίων, των καρτέλ, της αισχροκέρδειας και της διαρκούς συμπίεσης του εισοδήματος των πολιτών. Δε ντράπηκε να πανηγυρίζει για την πρόοδο που σημείωσε στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Στη χώρα του μπαζώματος των Τεμπών, της αναστολής του Διεθνούς Δικαίου στο θέμα του ασύλου, λίγες ημέρες μετά την αστυνομική δολοφονία στο Άργος έχει το θράσος να αναφέρεται σε «πρόοδο»!».

«Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή», καταλήγει το κόμμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.