Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι ακόμη «πίσω» σε ψηφιακή ωριμότητα

Συζήτηση σχετικά με τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και την ψηφιακή τους ενσωμάτωση, με συντονιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Olympia Group, Ανδρέα Αθανασόπουλο, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στην αρχή της συζήτησης ο Εταίρος, Υπεύθυνος Τεχνολογίας & Μετασχηματισμού της Deloitte, Νίκος Χριστοδούλου, παρουσίασε στοιχεία ερευνών της Deloitte για το κομμάτι της ψηφιακής ενσωμάτωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως εξήγησε στη χώρα μας η τεχνολογία είναι στις τρεις βασικές βιομηχανίες της χώρας (μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ακόμη έχουμε αρκετά βήματα-ως χώρα- να κάνουμε. «Η ψηφιακή ωριμότητα είναι σε ευθεία συσχέτιση με την ανάπτυξη της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν στην ψηφιακή ωριμότητα και κατατάσσονται στην 4η θέση ανάμεσα στις 44 χώρες υπό εξέταση στην έρευνα. Ωστόσο η ψηφιακή ωριμότητα δεν προχωρά με τον ίδιο ρυθμό στις επιχειρήσεις και κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις παρά το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρομεσαίες) έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να αναβαθμιστούν», εξήγησε.

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ξεκίνησε λέγοντας ότι η ψηφιοποίηση ήταν το εύκολο βήμα και ότι τώρα το Υπουργείο του καλείται να υποστηρίζει το επόμενο, δύσκολο βήμα. «Η χώρα μας δεν είναι πια ουραγός στον δείκτη ενσωμάτωσης ψηφιακών διαδικασιών. Σε αρκετούς τομείς της οικονομίας είναι πάνω από τον μέσο όρο, αλλά όχι στις μικρές επιχειρήσεις», εξήγησε. «Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ώστε να αξιοποιηθούν σωστά από τις επιχειρήσεις τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία αλλά και να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για αυτά και για άλλα νέα εργαλεία που έρχονται», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο κέντρο ΔΑΙΔΑΛΟΣ αλλά και στη σύσταση της νέας Ειδικής Γραμματείας για τα Δεδομένα και τη Τεχνητή Νοημοσύνη που πλέον με νόμο θα μπορεί να αντλεί ανώνυμα δεδομένα για να τα χρησιμοποιούν τομείς όπως η υγεία και όχι μόνο. Τέλος, ανέφερε ότι βγήκε το ΦΕΚ με το οποίο καταργούνται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης. Τα πιστοποιητικά πλέον θα αντλούνται αυτόματα από το σύστημα και δεν θα ζητούνται από τους πολίτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft-Softone, Αντώνης Κοτζαμανίδης, δήλωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναν αγώνα δρόμου και ότι έχει γίνει πολλή δουλεία έτσι ώστε σήμερα να συμμορφώνονται με διαδικασίες τους κράτους, όπως τα POS, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. «Πλέον το 100% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας, είναι διασυνδεδεμένο. Μιλάμε για 800 χιλιάδες επιχειρήσεις, αλλά η διασύνδεση έγινε δια της επιβολής και όχι από πρωτοβουλία των επιχειρήσεων». Όπως εξήγησε παλαιότερα το ίντερνετ εκδημοκράτησε την πρόσβαση στην πληροφορία. «Τώρα ήρθε η ώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη να εκδημοκρατήσει τη δυνατότητα πρόσβαση σε experts και αναβαθμισμένες πληροφορίες», συμπλήρωσε. Τέλος, είπε ότι το επόμενο βήμα για την ελληνική οικονομία είναι η διασύνδεση των τραπεζών με τις επιχειρήσεις για γρηγορότερες συναλλαγές μεταξύ τους.

