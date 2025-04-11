Εξάρχου (AKTOR): Πρώτη φορά βλέπω τέτοια διάθεση ξένων κεφαλαίων να επενδύσουν στην Ελλάδα

Τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα συζήτησαν o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου με τη Δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Βίδου. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Πρώτη φορά βλέπω πραγματική διάθεση ξένων κεφαλαίων -ανάμεσα τους και αμερικανικών- να επενδύσουν στην Ελλάδα, ελπίζω να μη διαταραχθεί από τα διεθνή τεκταινόμενα, για την ώρα δεν έχει αυτό συμβεί», τόνισε ο κ. Εξάρχου σε σχετική ερώτηση και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια που έγινε για την ανάταξη της οικονομίας αποδίδει πραγματικούς καρπούς. Αν αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση και κρατήσουμε την ψυχραιμία μας έχουμε τις προϋποθέσεις περισσότερο από κάθε άλλο κράτος στην ΕΕ για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη».

Ο κ. Εξάρχου στη συνέχεια, σύστησε ψυχραιμία στην ελληνική επενδυτική κοινότητα. «Παρακολουθώ τις αντιδράσεις των Ελλήνων επενδυτών και μου φαίνεται αδιανόητο οι πωλήσεις που κάνουν. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις επενδύσεις που κάνουμε, το χρηματιστήριο δεν είναι καζίνο» είπε και συνέχισε «Χρειάζεται πίστη στα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας. «Δεν μπορεί ένας να πουλάει και να αγοράζει ξανά τις ίδιες ελληνικές μετοχές επειδή ο Trump έβαλε δασμούς στην Ινδία, οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην εταιρεία που έχει επενδύσει».

Μιλώντας ειδικά για τις τράπεζες τόνισε πως είναι πιο θωρακισμένες από ποτέ και ικανές να αντιμετωπίσουν και τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά stress tests. Μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τις σημαντικές εξελίξεις τον τελευταίων ημερών και ειδικά στον τρόπο που συνεχίζεται η άσκηση οικονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση Trump.

Τόνισε επίσης, πως οι όποιες συνέπειες υπάρξουν στην παγκόσμια οικονομία δεν θα προκύψουν τόσο από το ύψος των δασμών αλλά από την ανασφάλεια και την αστάθεια του τρόπου που ασκεί την οικονομική του πολιτική ο Donald Trump. «Το καινοφανές για μένα είναι πως αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίον μιλούν τα κράτη μεταξύ τους. Αυτά που λέγονται στο πλαίσιο ανταλλαγής των δασμών δείχνουν πολεμική διάθεση», σχολίασε και κατέληξε: «Αν συνεχιστεί η ανταλλαγή απειλών, αυτό όντως μπορεί να φέρει ύφεση».

Tέλος, είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ώρα δείχνει ψυχραιμία, που είναι η κατάλληλη στάση σε αυτή τη συγκυρία. «Θεωρώ πως το φαινόμενο Trump είναι ίσως το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί στην Ε.Ε. Τώρα ξέρουμε πως πρέπει να το αντιμετωπιστεί, όπως και τις παθογένειες που υπήρχαν. Είχαμε ενιαίο νόμισμα αλλά όχι οικονομική πολιτική, επιχειρούμε να φτιάξουμε στρατό αλλά χωρίς ενιαία διοίκηση και εξωτερική πολιτική. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική των ΗΠΑ πιστεύω πως θα βρούμε τον τρόπο να υπάρξει κοινή πολιτική και γρήγορη λήψη αποφάσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.