Χ. Μαργαρίτης (Τρ. Πειραιώς): «Δύο στους τρεις πολίτες θέλουν φυσικό κατάστημα κοντά τους ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιούν»

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ασφάλειά τους και η επικράτησή τους στην αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10ου Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9-12 Απριλίου.

Καθησυχαστικός σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ο Μιχαήλ Μπλέτσας, Διοικητής, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αναφέροντας πως «Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς μόνο με το κινητό του», αλλά και πως «Το επίπεδο ασφαλείας είναι πολύ υψηλό». Ξεκαθάρισε μάλιστα πως «Σαν αρχή κυβερνοασφάλειας δεν μας απασχολούν οι τράπεζες τόσο πολύ. Ο κόσμος θα έπρεπε να αισθάνεται ιδιαίτερα ασφαλής».

Παράλληλα πάντως συμβούλευσε τους καταναλωτές να μην αποθηκεύουν τα στοιχεία των καρτών τους σε μικρά e-shops. «Έχει να κάνει με τη συνήθη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ευκολίας. Να μην σώζουν ποτέ σε μικρά ηλεκτρονικά καταστήματα τα στοιχεία της κάρτας. Ας ξοδέψουμε λίγο περισσότερο χρόνο και ας πληκτρολογήσουμε τον αριθμό της κάρτας μας κάθε φορά που κάνουμε μια αγορά. Χάνουμε λίγο χρόνο αλλά κερδίζουμε σε ασφάλεια».

O David Capezza, Vice President, Europe Risk, Visa, ανέφερε: «Οι τεχνολογίες πληρωμών εξελίσσονται προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι άμεσες πληρωμές (A2A) γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς χάρη στην ταχύτητα που παρέχουν. Τις άμεσες πληρωμές όμως εκμεταλλεύονται συχνά οι απατεώνες λόγω της έλλειψης δικλείδων ασφαλείας. Η Visa αξιοποιεί εμπειρία και τεχνογνωσία χρονών καθώς και πλήθος τεχνολογιών που προστατεύουν τις πληρωμές όπως το tokenization, τα βιομετρικά στοιχεία και η Τεχνητή Νοημοσύνη για να προστατεύσει και τις άμεσες πληρωμές. Οι λύσεις της Visa μπορούν να διακόψουν δόλιες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο μειώνοντας την απάτη στις άμεσες πληρωμές συχνά σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι συνεργασίες μας σε Ελλάδα και Ευρώπη στοχεύουν στη θωράκιση των άμεσων πληρωμών το συντομότερο δυνατό».

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS στα φυσικά καταστήματα αποκάλυψε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, DIAS. «Από το κινητό σου, θα ανοίξεις το mobile app, θα σκανάρεις το QR στο φυσικό σημείο στο POS που θα γεννιέται εκείνη τη στιγμή και θα προχωράς στην πληρωμή στον έμπορο».

Παράλληλα σημείωσε ότι πρόσφατη έρευνα που μέτρησε την πολύ χαμηλή χρήση IRIS για πληρωμές, «δεν αποτύπωσε ότι το IRIS έχει έχει 3,7 εκατομμύρια χρήστες και το 99% κάνουν P2P μεταφορές χρημάτων με αυτό».

«Η διείσδυση της κάρτας πριν την πανδημία ήταν στο 6% και τώρα είναι στο 46%» ανέφερε ο Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director, Worldline Greece, ο οποίος συμπλήρωσε πως «Εκεί που υπάρχει ανάγκη στην Ελλάδα είναι στο κομμάτι της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης. Ο καταναλωτής θέλει να διαλέξει εκείνος τον τρόπο συναλλαγής, κάποια εξατομικευμένη έκπτωση, να συναλλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο. Οι πληρωμές δεν θα είναι απλά ψηφιακές, αλλά ανθρώπινες, έξυπνες και προσβάσιμες σε όλους».

Ο Χάρης Μαργαρίτης, Executive General Manager & Group Chief Operating Officer, Τράπεζα Πειραιώς, σημείωσε από την πλευρά του πως «Στην Ευρώπη πάνω από το 60% κάνουν τις συναλλαγές ψηφιακά, στις βόρειες χώρες αγγίζει το 90%, εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στο 54%. Στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε αγγίξει το 70%».

Απαντώντας σχετικά με το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει τα φυσικά καταστήματα τραπεζών, ο κ. Μαργαρίτης απάντησε πως: «Ένα παράδοξο που έχει επιβεβαιωθεί από μια διεθνή έρευνα είναι ότι 2 στους 3 πολίτες θέλουν να υπάρχει ένα φυσικό κατάστημα κοντά τους ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιούν, το θεωρούν ένδειξη εμπιστοσύνης».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο, σημείωσε πως: «Ο τραπεζικός τομέας είναι ανάμεσα στους τομείς που θα έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς έχουμε εστιάσει στο πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τι οφέλη θα έχουμε. Στην προστασία των συναλλαγών στην Ευρώπη έχουμε 13 στις 10.000 συναλλαγές να είναι απατηλές. Με τα συστήματα που εφαρμόζουμε εμείς είναι 3 στις 10.000».

