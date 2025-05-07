Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, τίθενται άμεσα σε αργία, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, οι έξι υπάλληλοι του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, προχωρούσε στην κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση αιτημάτων έκδοσης εγγράφων και πιστοποιητικών σε Κτηματολογικά Γραφεία.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Κτηματολογίου, Χρήστος Μπουκώρος δήλωσε: «Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο είναι ο θεματοφύλακας της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, δεν χωρούν φαινόμενα διαφθοράς. Προτεραιοποιήσαμε τις ψηφιακές συναλλαγές ώστε τα επείγοντα αιτήματα χιλιάδων επαγγελματιών και πολιτών να εξυπηρετούνται μέσω των κατάλληλων εργαλείων, όπως το akinita.gov.gr και το support.ktimatologio.gr. Μία σύγχρονη υπηρεσία, όπως το Κτηματολόγιο, επιδιώκει την ταχύτητα των συναλλαγών, διευκολύνοντας την κτηματαγορά και τη σύγχρονη στεγαστική πολιτική της χώρας, χωρίς φυσικά μεσάζοντες. Καλούμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα να μην φοβούνται και να τα καταγγέλλουν ακόμη και ανώνυμα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε: «Έξι άνθρωποι που δεν τίμησαν την αποστολή και τον όρκο τους δεν μπορούν να εκθέσουν τους 1.400 εργαζομένους του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι οποίοι επιτελούν με ευσυνειδησία το καθήκον τους. Οι τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν την απόφασή μας για την άμεση και μαζική κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων και την αντικατάσταση των διά ζώσης συναλλαγών με νέες, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Από το 5% των ψηφιακών συναλλαγών που καταγράφονταν τον Σεπτέμβριο του 2023, σήμερα έχουμε φτάσει στο 95%, χάρη σε υπηρεσίες και εργαλεία που λειτουργούν ως αντίδοτο στη γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί εστία πιθανής διαφθοράς».

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, δήλωσε από τη μεριά της: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι το θεμέλιο της λειτουργίας μας. Η υπόθεση αυτή, όσο σοβαρή και αν είναι, δεν αναιρεί το έργο που καθημερινά επιτελείται με διαφάνεια, συνέπεια και επαγγελματισμό από το σύνολο των εργαζομένων μας. Ενισχύουμε διαρκώς τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και εφαρμόζουμε πολιτικές μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα αδιαφάνειας. Το Κτηματολόγιο δεν επιστρέφει στο παρελθόν – προχωρά με αποφασιστικότητα σε ένα μέλλον ψηφιακό, καθαρό και προσβάσιμο σε όλους».



