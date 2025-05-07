Στο 13,7% ανήλθε το μερίδιο αγοράς, σε αξία, της εταιρείας τυροκομικών ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. του Παντελή Παντελιάδη το 2024 (Circana, μερίδια σε αξία, 2024).

Δυναμική εκκίνηση πραγματοποίησε η εταιρεία και το 2025, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά τυριών.

Με ένα χαρτοφυλάκιο 9 μαρκών και παρουσία σε όλες τις κατηγορίες τυροκομικών προϊόντων, αλλά και χάρη στην καινοτομία, τη συστηματική επένδυση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη γεύση, αλλά και τις πρωτοπόρες τεχνολογικές μεθόδους που εφαρμόζει, η ΟΠΤΙΜΑ παραμένει πρώτη συνολικά στην κατηγορία του τυριού, με πολλές από τις μάρκες της να είναι ηγέτες στην υποκατηγορία τους.

Μεταξύ των μαρκών, η ΗΠΕΙΡΟΣ είναι η 1η μάρκα τυριού στην Ελλάδα σε πωλήσεις, ενώ την 1η θέση κατέχουν, επίσης, το Ταλαγάνι Αποστόλου στα τυριά σχάρας, το Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές στα παραδοσιακά αλειφόμενα τυριά, το Λεβέτι στα κασέρια και το Kerrygold στην κατηγορία του Regato.

Με τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια σε Άρτα, Ελασσόνα και Δομοκό, η ΟΠΤΙΜΑ παράγει την πολυβραβευμένη φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ και μία ευρεία γκάμα άλλων προϊόντων, τα οποία εξάγονται και στις 5 ηπείρους.

Πηγή: skai.gr

