Ενισχύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική διαχείριση, η Alpha Bank δημοσίευσε πρόσφατα το νέο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων, μία πρωτοβουλία που υπογραμμίζει την αφοσίωση της Τράπεζας στην προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της πράσινης χρηματοδότησης και την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας.

Βασιζόμενο στο Πλαίσιο Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων που δημοσίευσε η Τράπεζα το 2023, το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων παρέχει μια διαφανή και δομημένη προσέγγιση για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς έργα που προωθούν περιβαλλοντικούς στόχους, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι βιώσιμες μεταφορές.

Το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων θα επιτρέψει στην Alpha Bank να προσφέρει στους επενδυτές ευκαιρίες με αντίκτυπο σε βιώσιμα έργα και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη χρήση των κεφαλαίων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ευθυγραμμιζόμενο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA) και ενσωματώνοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Ταξινομίας της ΕΕ κατά περίπτωση το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης. Το Πλαίσιο έχει λάβει αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο φορέα ISS-Corporate.

Το νέο Πλαίσιο στοχεύει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση των επενδυτών σε πράσινα ομόλογα παρέχοντας μια σαφή πορεία για την άντληση κεφαλαίων που θα διατίθενται σε έργα με σημαντικά ρητά περιβαλλοντικά οφέλη.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες:

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Πράσινα κτίρια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βιώσιμες μεταφορές

Αποδοτικότητα πόρων και έλεγχος της ρύπανσης

Μέσω αυτού του Πράσινου Ομολογιακού Πλαισίου, η Alpha Bank όχι μόνο προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να υποστηρίξουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αλλά και ενισχύει το ρόλο της στην προώθηση μιας παγκόσμιας στροφής προς την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.