 Coffeeco Upcycle AE: Σημαντικοί διεθνείς επενδυτές ενισχύουν την εταιρεία

Σημαντικοί διεθνείς επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική νεοφυή επιχείρηση (startup) Coffeeco Upcycle AE, η οποία ανακοίνωσε την πρώτη φάση ολοκλήρωσης του κύκλου χρηματοδότησης (Seed Round) ύψους €1 εκατ., με €715.000 ήδη εξασφαλισμένα.

Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό του κύκλου χρηματοδότησης είχε η VDK Capital, με έδρα το Λονδίνο, η οποία προσέφερε στρατηγική καθοδήγηση, αξιολόγηση επενδυτών και πρακτική υποστήριξη, λειτουργώντας ως πολύτιμος συνεργάτης στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

«Η Coffeeco έχει το δυναμικό να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα απόβλητα – όχι ως πρόβλημα, αλλά ως πηγή αξίας», σημειώνει ο Βασίλης Καρατζένης, ιδρυτής της VDK Capital. «Η επιστημονική τους προσέγγιση στην κυκλική οικονομία, η προσήλωσή τους στην ποιότητα και η τοποθέτησή τους στην αγορά ευθυγραμμίζονται πλήρως με την αποστολή μας: να στηρίζουμε επιχειρήσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»

Μεταξύ των νέων διεθνών επενδυτών που συμμετείχαν σε αυτό το στάδιο συγκαταλέγονται προσωπικότητες με έντονη παρουσία στον χώρο της καινοτομίας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, όπως οι: Drake G. Behrakis (ΗΠΑ), Βασίλης Μπακολίτσας (ΗΠΑ) και Alex Hadjipateras (ΗΠΑ).

«Ο καφές και ο πλανήτης είναι δύο πράγματα πολύ κοντά στην καρδιά μου. Τώρα, επενδύω και στα δύο μέσα από την ίδια εταιρεία», δηλώνει ο Alex Hadjipateras.



Χρηματοδότηση, Διάκριση & Διεθνής Αναγνώριση

Παράλληλα, η καινοτόμος σειρά προϊόντων της εταιρείας, Auraskin, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 992 ευρωπαϊκές μάρκες καταναλωτικών προϊόντων για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Amazon για το 2025, που φιλοξενείται στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Η επιλογή της Auraskin δεν είναι απλώς μια διάκριση, αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία και το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Ξεχώρισε για τη μοναδική της πρόταση: H περιποίηση δέρματος να ξεκινάει από το μέρος όπου ξεκινούν οι περισσότεροι την ημέρα τους, τα σημεία πώλησης καφέ. Αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο «καλλυντικών στο χέρι» μεταμορφώνει την καφετέρια σε ένα νέο καθημερινό σημείο επαφής με την περιποίηση – όχι ως υποκατάστατο του φαρμακείου, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της πρωινής ρουτίνας.

Για δέκα εβδομάδες, η ομάδα της Coffeeco θα συνεργαστεί με ειδικούς της Amazon και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας για το Κλίμα (EIT Climate-KIC), με στόχο την εξωστρέφεια, την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού και εμπορικού της αποτυπώματος.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του γύρου χρηματοδότησης και τη συγκέντρωση €715.000. Το υπόλοιπο ποσό των €285.000 παραμένει ανοιχτό για επενδυτές που θέλουν να στηρίξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύσσεται δυναμικά, έχει προοπτικές εξέλιξης και επαναπροσδιορίζει την αξία των αποβλήτων.

Η εμπιστοσύνη των νέων επενδυτών έρχεται να ενισχύσει μια ήδη ανοδική πορεία από το 2024, όταν η Coffeeco απέσπασε το Χρυσό Βραβείο Καινοτομίας στα Coffee Business Awards και διακρίθηκε στα Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Venture Impact Awards), λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον οργανισμό The Hellenic Initiative.

Από τον καφέ στο χέρι, στα καλλυντικά στο χέρι

Η Auraskin είναι το «παιδί» της τεχνολογικής καινοτομίας της Coffeeco. Μια σειρά προϊόντων που απαντά στην ερώτηση:

Αν ο καφές σε ξυπνά, γιατί να μη «ξυπνά» και το δέρμα σου;

Η ιδέα είναι απλή: ενυδατικά χειλιών (Lip balm) και αντηλιακά — όχι σε φαρμακεία, αλλά εκεί όπου ξεκινά η μέρα σου και παίρνεις τον καφέ σου. Κάθε προϊόν παρασκευάζεται με κλινικά ελεγμένα, βιοδραστικά εκχυλίσματα από χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ, που μειώνουν τα βακτήρια της ακμής έως και 60% μελέτες από QACS

Η Coffeeco ιδρύθηκε το 2021 από τους χημικούς μηχανικούς, Δρ. Αλέξη Παντζιάρο (CEO) και Μάριο Βλαχογιάννη (COO), με έναν και μόνο στόχο: να μετατρέψουν κάτι «άχρηστο» σε κάτι που δημιουργεί αξία – με άξονα την κυκλική οικονομία.

Στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, η ομάδα της Coffeeco εξάγει αντιοξειδωτικές ουσίες από τα υπολείμματα καφέ, οι οποίες ενισχύουν το μικροβίωμα του δέρματος, και τις μετατρέπει σε καλλυντικά με ουσιαστική δράση, κάτω από την εμπορική ονομασία Auraskin – προϊόντα που διατίθενται απευθείας μέσα σε επιλεγμένες καφετέριες και σημεία πώλησης καφέ.

Σήμερα, η Auraskin έχει παρουσία σε περισσότερα από 90 επιλεγμένα σημεία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία (Μαδρίτη), την Αγγλία (Λονδίνο), τη Ρουμανία και – πιο πρόσφατα – στις ΗΠΑ (Βοστώνη), όπου έκανε την είσοδό της στην ιστορική συνοικία South End, κερδίζοντας ακόμη και τους πρωινούς πελάτες σε θερμοκρασίες -2°C.

Αυτό που κάνει την Auraskin να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική της υπευθυνότητα, αλλά και η επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της.Το εκχύλισμα καφέ που έχει αναπτύξει η εταιρεία δεν περιορίζεται στην ενυδάτωση ή την προστασία. Ενισχύει και υποστηρίζει το μικροβίωμα του δέρματος, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο σύγχρονα και δυναμικά πεδία της κοσμητολογίας: τη βιολογία του δέρματος σε βάθος, πέρα από την επιφάνεια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.