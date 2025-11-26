Η υπηρεσία ρομποταξί, η οποία δεν θα διαθέτει πλέον οδηγό ασφαλείας επί του οχήματος, είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ξεκινήσει με διαδρομές στο νησί Yas, μια περιοχή δημοφιλή στους τουρίστες αφού εκεί λαμβάνει χώρα το Grand Prix Formula 1 του Άμπου Ντάμπι.

Η έναρξη λειτουργίας σηματοδοτεί την πρώτη υπηρεσία ταξί χωρίς οδηγό εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και την τέταρτη αγορά της Uber, σημειώνει το Euronews.

Έχει χαρακτηριστεί ως αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, που σημαίνει ότι το όχημα είναι ικανό να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Η WeRide συνεργάστηκε με την Uber τον Σεπτέμβριο του 2024 και άρχισε να προσφέρει αυτόνομες διαδρομές με χειριστή ασφαλείας επί του οχήματος στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Uber και η WeRide παρουσίασαν επίσης τις μεταφορές με ρομποταξί με χειριστή ασφαλείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο.

Η Uber δήλωσε τον Μάιο ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία WeRide σε 15 ακόμη πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ευρώπη στρέφεται ολοένα και περισσότερο στο αυτόνομο ρομποταξί επιπέδου 4. Αυτή την εβδομάδα, η πλατφόρμα μεταφοράς της Εσθονίας, Bolt, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την κινεζική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Pony.ai για να φέρει αυτόνομα οχήματα στην Ευρώπη.

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων ενισχύουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, καθώς αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην αγορά των ΗΠΑ.

Η WeRide έχει λανσάρει πλήρεις υπηρεσίες ρομποτικών ταξί χωρίς οδηγό στο Πεκίνο και την Γκουανγκζού της Κίνας, ανέφερε η εταιρεία.



