Η Shell είναι έτοιμη να επενδύσει περισσότερα στην Ιταλία για να ενισχύσει την παραγωγή υδρογονανθράκων, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ιταλικής μονάδας του ενεργειακού ομίλου, προτρέποντας την κυβέρνηση να επιτρέψει νέες γεωτρήσεις, σημειώνει το Reuters.

Η Shell δαπανά σήμερα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ (578 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως στην Ιταλία και είναι ο κορυφαίος ξένος επενδυτής στον τομέα της εξόρυξης. Ωστόσο, η παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ιταλία μειώνεται, καθώς η εταιρεία αναμένει την έγκριση στις δύο παραχωρήσεις όπου δραστηριοποιείται.

«Το δυναμικό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που επενδύουμε σήμερα... θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σημαντικά περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Shell για την Ιταλία, Joao Santos Rosa, σε εκδήλωση στη Ρώμη.

Ο όμιλος, που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα δύο μεγαλύτερα χερσαία κοιτάσματα της Ευρώπης, το Val d'Agri και το Tempa Rossa.

Ο Santos δήλωσε ότι, εάν εγκριθούν νέα φρεάτια, η Shell θα μπορούσε να διπλασιάσει την παραγωγή στο κοίτασμα Val D'Agri, το οποίο εκμεταλλεύεται η Eni, σε 80.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα από τα περίπου 40.000 βαρέλια την ημέρα που παράγει σήμερα.

Το Tempa Rossa, το οποίο λειτουργεί η TotalEnergies και στο οποίο συμμετέχει η ιαπωνική Mitsui, είναι επίσης μερικώς αξιοποιημένο, με παραγωγή περίπου 30.000 boed, σύμφωνα με την Shell.

Το 2024, η παραγωγή της Shell και των συνεργατών της στη Basilicata αντιπροσώπευε το 85% της εθνικής παραγωγής πετρελαίου της Ιταλίας και το 36% της εθνικής παραγωγής φυσικού αερίου. Η Shell Italia παράγει επίσης λιπαντικά, πωλεί ανανεώσιμη ενέργεια σε βιομηχανικούς πελάτες, προμηθεύει πρατήρια βενζίνης και ασκεί δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας.

