Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική του, OPAP Investment Limited, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων, έπειτα από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιου του Υπερταμείου.

Το αντίτιμο για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος επί των Κρατικών Λαχείων, για περίοδο 12 ετών, ανέρχεται σε €80 εκατομμύρια και θα καταβληθεί εφάπαξ.

Επιπλέον, προβλέπεται η απόδοση του 30% των Καθαρών Εσόδων Προ Εισφορών (GGR) των Κρατικών Λαχείων στο Ελληνικό Δημόσιο κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των €20 εκατομμυρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε, για τα επόμενα 12 χρόνια, παιχνίδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, μέσα από το ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο μας.

Ταυτόχρονα, μας δίνει το έναυσμα για να εστιάσουμε περαιτέρω στην εξέλιξη και την ανανέωση των παιχνιδιών, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αλλά και αξιοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στις προτάσεις μας. Προχωράμε δυναμικά σε μια

νέα εποχή για τα λαχεία».

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής του Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για την περίοδο 2014-2026. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επανασύστησε στο κοινό το Λαϊκό, το Εθνικό και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, καθώς και το ΣΚΡΑΤΣ (Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο), μέσω διάφορων επιτυχημένων εκδόσεων.

