Δύο δεκαετίες εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία: Γιατί ο Νίκος Σταθόπουλος και η BC Partners επενδύουν σταθερά στην Ελλάδα

«Επενδύουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια». Η φράση ανήκει στον Νίκο Σταθόπουλο, που συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς επενδυτές στην ευρωπαϊκή αγορά private equity, με σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας και πολυετή παρουσία στην κορυφή της BC Partners.

Από το 2005, όταν εντάχθηκε στην εταιρεία, έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί ως Chairman Europe και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ιδιωτικών Επενδύσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη στρατηγική, την επιλογή επενδύσεων και την ανάπτυξη της ομάδας. Έχει διατελέσει Partner στην Apax Partners στο Λονδίνο και σύμβουλος στη Boston Consulting Group. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από τη Harvard Business School, ενώ μιλά πέντε γλώσσες. Παράλληλα, είναι μέλος του Global Advisory Board της Harvard, του The Hellenic Initiative και του ΔΣ του American School in London.

Η σχέση του με την Ελλάδα δεν είναι συγκυριακή ούτε ευκαιριακή. Όπως ανέφερε πρόσφατα από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών σε συζήτηση του με τον Constantin Cotzias, European Director, Bloomberg LP, αναγνωρίσαμε τη χώρα ως επενδυτικό προορισμό πολύ πριν η σημερινή κυβέρνηση καταφέρει να την επαναφέρει στον χάρτη με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του εμπιστοσύνη στην εγχώρια αγορά.

Παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στην οικονομική εξέλιξη της χώρας, επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία 4-5 χρόνια η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά όσον αφορά τη σταθερότητα, την πρόοδο, τη χάραξη πολιτικής και τις μεταρρυθμίσεις».

Η προσέγγισή του είναι στοχευμένη. «Αναζητούμε τομείς που αναπτύσσονται και έχουν μια δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει ‘ούριους ανέμους'», εξηγεί. Δίνει προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με ηγετική θέση στην αγορά: «Προτιμώ να επενδύω σε ηγέτες της αγοράς, διότι οι ηγέτες της αγοράς πάντα έχουν το πλεονέκτημα της κλίμακας, τείνουν να προσελκύουν το καλύτερο μάνατζμεντ και έχουν την καλύτερη κεφαλαιοποίηση». Στην ανάλυσή του, η ρευστότητα είναι κρίσιμος παράγοντας: Αναζητούμε εταιρείες με υψηλά περιθώρια κέρδους και ισχυρή ρευστότητα, καθώς οι εταιρείες δεν αποτυγχάνουν επειδή τα περιθώρια τους πέφτουν, αλλά επειδή ξεμένουν από ρευστότητα, προσθέτει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής του στην Ελλάδα ήταν η επένδυση στη φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen το 2015, μέσα στην καρδιά της κρίσης. «Το 2015 επενδύσαμε στην Pharmathen στην Ελλάδα, εν μέσω της κρίσης και του δημοψηφίσματος». Παρά τις συνθήκες, η απόδοση ήταν εντυπωσιακή: «Η υπεραξία της Pharmathen, 5 χρόνια αργότερα, κατά την αποεπένδυση της BC Partners, ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ».

Στο πλαίσιο της τελευταίας τριετίας, η BC Partners επένδυσε σε τρεις ακόμα ελληνικές επιχειρήσεις με στρατηγικά χαρακτηριστικά. «Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε επενδύσει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης (NOVA), στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών για κατοικίδια ζώα (Pet City) και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Metropolitan College)». Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων «Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα και η ιδιωτική εκπαίδευση είναι κλάδοι που υστερούν σε ωριμότητα, διείσδυση και ανάπτυξη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και παρουσιάζουν ευκαιρίες για την Ελλάδα».

Η BC Partners ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επενδυτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με εστίαση στο private equity, τις πιστώσεις και τα ακίνητα. Διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των Euro30 δισ., έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 125 επενδύσεις σε 19 χώρες. Στρατηγική της είναι η υποστήριξη ηγετικών εταιρειών στους τομείς τους, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία μέσω ενεργής συμμετοχής και ανάπτυξης.

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα είναι «second to none»

Κεντρικός άξονας στη φιλοσοφία του Νίκου Σταθόπουλου είναι το ανθρώπινο δυναμικό. «Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο», τονίζει. Και προσθέτει: «Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα είναι "second to none" (δεν υπάρχει όμοιό της), εφόσον διοχετεύεται σωστά στους κατάλληλους τομείς». Η παρατήρησή του για την επιχειρηματική κουλτούρα της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική: «Η Ελλάδα έχει μια επιχειρηματική κουλτούρα, παρόμοια με άλλες νότιες ευρωπαϊκές αγορές, όπου υπάρχει επιχειρηματικό πάθος».

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη του για το ευρύτερο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της χώρας. «Το βασικό για τη χώρα μας είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της». Σημειώνει ότι «η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία και τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή με κύρος και αποφασιστικότητα» και εκτιμά ότι «η Ελλάδα είναι πλέον μια σταθερή αγορά, με σταθερό νόμισμα, σταθερή κυβέρνηση και σταθερές, συνεπείς πολιτικές, όχι απρόβλεπτες». Η επόμενη πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συνέχεια: Το επόμενο βήμα είναι να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίσουμε να έχουμε το θάρρος της πεποίθησης, το θάρρος να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις.

Η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να δείξει ενότητα και ηγεσία

Στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Σταθόπουλος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις. «Διανύουμε μια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας στα 30 χρόνια της επενδυτικής μου καριέρας, που προκαλείται κυρίως από τη χάραξη πολιτικής και όχι από γεωπολιτικά γεγονότα, πολέμους ή εξελίξεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ελέγχουμε». Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, σημειώνει: Η αμερικανική πολιτική είναι «ασυνεπής, απρόβλεπτη και ιδιαίτερα επιθετική», δημιουργώντας ένα περιβάλλον που έχει παραλύσει τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Και εκτιμά ότι «οι δασμοί που έχουν επιβληθεί θα αυξήσουν τον πληθωρισμό και θα μειώσουν την ανάπτυξη, με τις ΗΠΑ ενδεχομένως να επηρεαστούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Για την Ευρώπη, ωστόσο, βλέπει την ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της. «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ευρώπη να δείξει όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγεσία». Τονίζει ότι η οικονομία της Ευρώπης είναι παρόμοια σε μέγεθος με αυτή των ΗΠΑ (23 τρισεκατομμύρια έναντι 27 τρισεκατομμυρίων), επομένως από άποψη μεγέθους δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Και συμπληρώνει: «Αν υπάρχει ένα πράγμα που ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε με επιτυχία ήταν να ενώσει τους Ευρωπαίους, κάτι που δεν είναι μικρή υπόθεση». Όπως λέει, η Ευρώπη έχει αποδείξει στο παρελθόν, ειδικά σε περιόδους κρίσης, την ικανότητά της να αντιδρά αποφασιστικά και η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί από την τρέχουσα κατάσταση.

Πειθαρχία και δέσμευση στον αθλητισμό και στον επιχειρηματικό στίβο

Ο ίδιος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στον ρόλο του αθλητισμού ως πηγή πολύτιμων διδασκαλιών για την επιχειρηματικότητα. «Ο αθλητισμός προκαλεί πάθος και ενέργεια, δύο κρίσιμα συστατικά τόσο στη ζωή όσο και στις επιχειρήσεις. Χωρίς πάθος δεν έχεις ενέργεια, και χωρίς ενέργεια δεν έχεις τίποτα». Επισημαίνει την αξία της ομαδικής δουλειάς: «Ακόμη και ο χώρος των επενδύσεων είναι ομαδικό άθλημα. Δεν έχω το μονοπώλιο της καλής κρίσης. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι κανένα άτομο το έχει, μεμονωμένα». Αναφέρθηκε στην πειθαρχία και την δέσμευση που απαιτούνται τόσο στον αθλητισμό όσο και στον επιχειρηματικό στίβο, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορείς να είσαι ένας τεμπέλης αθλητής». Μιλώντας για ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα τόνισε ότι «Δεν έχω μάθει πολλά από τις επιτυχίες μου στη ζωή. Όλα όσα έχω μάθει προέρχονται από τις αποτυχίες μου. Και νομίζω ότι η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο ανακάμπτεις από μια αποτυχία σου δίνει απίστευτα διδάγματα». Για εκείνον, ηγέτης είναι αυτός που εμπνέει: «Πρέπει να παρακινείς τους ανθρώπους σου. Πρέπει να τους ωθείς να βγουν στο γήπεδο και να κερδίσουν. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τις ομάδες μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.