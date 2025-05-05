Η Peabody ενδέχεται να αποσυρθεί από τη συμφωνία 3,8 δισ. για τα ορυχεία στην Αυστραλία

Η Peabody Energy Corp. εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από μια συμφωνία 3,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση των ορυχείων άνθρακα της Anglo American Plc για την παραγωγή χάλυβα μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ορυχείο Anglo στην Αυστραλία.

Η Peabody ενημέρωσε την Anglo για τις προθέσεις της, καθώς οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν αλλάζουν καθοριστικά το πλάνο της επένδυσης. Το ζήτημα αφορά το ορυχείο Moranbah North στην Αυστραλία, το οποίο παραμένει κλειστό μετά την πυρκαγιά.

«Τα ζητήματα στο Moranbah North έχουν δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τη συναλλαγή», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Peabody, Jim Grech. «Σημαντικό μερίδιο της αξίας κτήσης συνδέθηκε με τη Moranbah North, ωστόσο δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα» για την επανέναρξη της παραγωγής.

Οι εξελίξεις έρχονται σε ένα διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας -του κορυφαίου παραγωγού χάλυβα στον κόσμο-, ο οποίος απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση για τα καύσιμα που απαιτούνται για την παραγωγή χάλυβα. Ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την εγχώρια χρήση άνθρακα και είπε ότι είναι πρόθυμος να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα, η βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου η παραγωγή άνθρακα πέφτει λόγω του αυξανόμενου κόστους, των περιβαλλοντικών κανονισμών και του ανταγωνισμού από το χαμηλού κόστους φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Christopher LaFemina της Jefferies, είπαν ότι η Peabody μπορεί να είναι καλύτερα αν αποχωρήσει, καθώς η αποτίμηση της συμφωνίας και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξαγορά είναι πολύ υψηλοί.

Ενώ η Peabody είπε ότι βρίσκεται ακόμη σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενδέχεται να τερματίσει τη συναλλαγή εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στις συμφωνίες της με την Anglo. Οι εταιρείες δήλωσαν προηγουμένως ότι η εξαγορά αναμενόταν να κλείσει στα μέσα του 2025.

