Η Rivian μείωσε τις προοπτικές παράδοσης ηλεκτρικών οχημάτων - Βλέπει πλήγμα στη ζήτηση λόγω δασμών Τραμπ

Η Rivian Automotive ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις για το σύνολο του έτους θα μειωθούν πιο απότομα από ό,τι ανέμενε μόλις πριν από έναν μήνα, επικαλούμενη τους κινδύνους ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση για τα ακριβοπληρωμένα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εταιρεία αναμένει τώρα ότι θα πουλήσει 40.000 έως 46.000 φορτηγά, SUV και φορτηγά διανομής με μπαταρία φέτος, ανέφερε η εταιρεία, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Πρόκειται για λιγότερα από 51.000 σύμφωνα με την προηγούμενη πρόβλεψή της, την οποία επιβεβαίωσε στις αρχές Απριλίου. Παρόλα αυτά, η εταιρεία αναμένει να επιτύχει ένα μέτριο κέρδος για ολόκληρο το έτος.

Η μείωση των προοπτικών των πωλήσεών της δείχνει πώς οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ και οι σχετικές οικονομικές ανησυχίες κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα επιβράδυνση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων. Η προηγούμενη εκτίμηση της Rivian είχε συνυπολογίσει τις πιθανές επιπτώσεις από τις αλλαγές στις εμπορικές και άλλες πολιτικές, αλλά ο Τραμπ έχει έκτοτε επιβάλει έναν καταιγισμό δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και έναν δασμό 25% στα εισαγόμενα οχήματα και εξαρτήματα. Τα μέτρα αυτά έχουν ωθήσει τις κυρίαρχες αμερικανικές και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν τις προβλέψεις για τα κέρδη τους και να προετοιμαστούν για οικονομικές επιπτώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rivian RJ Scaringe δήλωσε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος της εταιρείας κατά περίπου 3.000 δολάρια ανά όχημα. Η Rivian κατασκευάζει όλα τα αυτοκίνητά της στις ΗΠΑ και ανέφερε ότι η πλειονότητα των εξαρτημάτων της - εξαιρουμένων των μπαταριών - προέρχονται από τις ΗΠΑ ή συμμορφώνονται με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που καλύπτει τη Βόρεια Αμερική.

Παρόλα αυτά, «αναμένουμε ότι το κόστος μας θα αυξηθεί κατά μερικές χιλιάδες δολάρια», δήλωσε ο Scaringe σε συνέντευξή του. «Πέρα από το 2025, είναι δύσκολο να πούμε κάτι ρητό. Σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στο κόστος».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.