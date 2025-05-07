Η Disney αύξησε τις προβλέψεις για τα κέρδη με ώθηση από τα θεματικά πάρκα και την υπηρεσία streaming

Η Walt Disney ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου χρήσης που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street και αύξησε τις προοπτικές της για το σύνολο του έτους, επικαλούμενη ισχυρές επιδόσεις από τα θεματικά πάρκα και την streaming τηλεόραση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα κέρδη του έτους χρήσης 2025, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, θα αυξηθούν κατά 16% στα 5,75 δολάρια ανά μετοχή, ανέφερε η Disney την Τετάρτη σε ανακοίνωσή της, περίπου διπλάσια από την προηγούμενη πρόβλεψή της. Οι αναλυτές ανέμεναν εκτίμηση για 5,44 δολάρια ανά μετοχή.

Πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για το 2025 εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα αγαθά. Όμως η Disney επωφελείται από την ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στα θεμαιτκά πάρκα της και την επιχείρηση streaming, και επισήμανε αυτή την ισχυρή απόδοση για τις ενισχυμένες τις προβλέψεις της.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για την κατεύθυνση της εταιρείας και τις προοπτικές μας για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Bob Iger στην ανακοίνωση.

Εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20% στα 1,45 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg, ο οποίος ήταν 1,20 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα της περιόδου που έληξε στις 29 Μαρτίου ήταν επίσης υψηλότερα των προσδοκιών, σημειώνοντας αύξηση 7% στα 23,6 δισ. δολάρια.

Για το τρέχον τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση δήλωσε ότι αναμένει να καταγράψει μια μέτρια διαδοχική αύξηση των συνδρομητών στο Disney+.

Το τμήμα εμπειριών της Disney, το οποίο περιλαμβάνει τα θέρετρα και τις κρουαζιέρες της, ενισχύθηκε από τους περισσότερους επισκέπτες στα πάρκα στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα, τις πωλήσεις πακέτων διακοπών και τον υψηλότερο αριθμό κρατήσεων.

Το τμήμα ψυχαγωγίας ενισχύθηκε από τις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών σε όλες τις υπηρεσίες streaming της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Disney+ και Hulu.

Το κινηματογραφικό τμήμα επωφελήθηκε από τις ταινίες Moana 2 και Mufasa: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, που κυκλοφόρησαν στα τέλη του περασμένου έτους και συνέχισαν τις πωλήσεις το περασμένο τρίμηνο. Βοήθησαν στην αντιστάθμιση για τις αδύναμες κυκλοφορίες των Captain America: Brave New World και Snow White, που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Ο οικονομικός διευθυντής Hugh Johnston δήλωσε ότι η Disney θα συνεχίσει να βελτιώνει την κερδοφορία των διαδικτυακών πλατφορμών βίντεο και αναμένει ότι η εταιρεία θα κερδίσει 1 δισ. δολάρια από την υπηρεσία streaming φέτος.

Η Disney έχει επαναγοράσει μετοχές αξίας 1,8 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής στο τρέχον έτος χρήσης.

Πηγή: skai.gr

