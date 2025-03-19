Ισχυρά αποτελέσματα για τη χρήση 2024 ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, που είδε τα καθαρά του έσοδα προ εισφορών (GGR) να διαμορφώνονται στο επίπεδο ρεκόρ των €2.296,2 εκατ. έναντι €2.087,7 εκατ. το 2023, αυξημένα κατά 10,0% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης στο online και της σταθερής ανάπτυξης της επίγειας δραστηριότητας (retail).

Το δ’ τρίμηνο 2024 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €647,8 εκατ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση 11,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης του αθλητικού στοιχηματισμού και της υψηλής ανάπτυξης του iGaming (online καζίνο).

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το 2024 αυξήθηκε κατά 13,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €969,7 εκατ. (χρήση 2023: €852,3 εκατ.), ελαφρώς υψηλότερα από την ανάπτυξη των εσόδων.

Η ανάπτυξη του μικτού κέρδους (από παιχνίδια) το δ’ τρίμηνο 2024 ξεπέρασε περισσότερο την ανάπτυξη των εσόδων και ανήλθε σε €277,2 εκατ., αυξημένο κατά 17,3% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2023: €236,2 εκατ.).

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2024 διαμορφώθηκαν στα €425,9 εκατ. έναντι €413,6 εκατ. το 2023, αυξημένα κατά 3,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τον πληθωρισμό.

Στο δ' τρίμηνο, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €111,4 εκατ., χαμηλότερα κατά 2,8% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα και από τα χαμηλότερα έξοδα μάρκετινγκ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο της χρήσης 2024 σημείωσαν ισχυρή αύξηση (+14,0% σε ετήσια βάση) και ανήλθαν στα €832,0 εκατ. (χρήση 2023: €730,0 εκατ.), ή στα €827,9 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση (+11,1% σε ετήσια βάση).

Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2024 ανήλθαν σε €245,1 εκατ. (δ’ τρίμηνο 2023: €210,2 εκατ.), αυξημένα κατά 16,6% σε ετήσια βάση ή σε €239,1 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση (+21,0% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των εσόδων και της συνετής διαχείρισης του κόστους.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη χρήσης 2024 ανήλθαν στα €485,8 εκατ. (χρήση 2023: €408,3 εκατ.), αυξημένα κατά 19,0% σε ετήσια βάση.

Το δ’ τρίμηνο 2024 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €133,7 εκατ. (δ’ τρίμηνο 2023: €100,6 εκατ.), υψηλότερα κατά 32,9% σε ετήσια βάση, υποβοηθούμενα και από χαμηλότερα έξοδα τόκων.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2024 ανήλθαν σε €491,6 εκατ., αυξημένα κατά 11,9% σε ετήσια βάση, ενώ το δ’ τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα €143,5 εκατ. (+30,8% σε ετήσια βάση).

Όσον αφορά την ταμειακή θέση παρέμεινε ισχυρή, με δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA στο 0,19x (0,22x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Ισχυρή παρέμεινε και η συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2024, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ. και την πρόταση διανομής συνολικού μερίσματος ύψους €1,40 ανά μετοχή ως εξής:

o €0,80 υπόλοιπο μερίσματος, κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ. / Ημερομηνία αποκοπής 7 Μαΐου / Ημερομηνία πληρωμής 14 Μαΐου

o €0,60 προμέρισμα ήδη διανεμημένο στις 11 Νοεμβρίου 2024

Για τη χρήση 2025, η διοίκηση του ΟΠΑΠ εκτιμά ότι τα GGR θα καταγράψουν χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το περιθώριο EBITDA θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 35%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του δ' τριμήνου 2024, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, δήλωσε: «Το δ΄ τρίμηνο του 2024 ήταν εξαιρετικό για τον ΟΠΑΠ, καθώς χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ GGR και το υψηλότερο επαναλαμβανόμενο EBITDA της τελευταίας δεκαετίας. Συνολικά, το τρίμηνο αυτό ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά και είχε ως αποτέλεσμα την υπεραπόδοση έναντι των τελευταίων προβλέψεών μας. Κύριοι μοχλοί για τις εξαιρετικές επιδόσεις μας το 2024 ήταν η ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα του αθλητικού στοιχηματισμού και τα iGaming προϊόντα μας, καθώς και η αξιόλογη χρονιά του ΤΖΟΚΕΡ, σε συνδυασμό και με τη συνεισφορά του Eurojackpot, που παρουσιάστηκε στην αγορά νωρίτερα μέσα στο έτος. Επιπλέον, οι Online δραστηριότητές μας κατέγραψαν νέα υψηλά, αντιπροσωπεύοντας το 32% του GGR του ομίλου, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας συνέχισε να ενισχύει τη δυναμική της.

Στο πλαίσιο αυτό, βάσει της δέσμευσής μας να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε στην προσεχή Γενική Συνέλευση συνολική ανταμοιβή μετόχων ύψους €1,40 ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2024, μέσω της διανομής υπολοίπου μερίσματος €0,80 ανά μετοχή τον Μάιο, επιπλέον του προμερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή, που έχει ήδη καταβληθεί.

Προχωρώντας μπροστά - και έχοντας πάντα τους πελάτες στο επίκεντρο της προσοχής μας - εστιάζουμε με συνέπεια στην απρόσκοπτη παροχή συναρπαστικών και καινοτόμων εμπειριών, τόσο στο retail δίκτυο, όσο και στις online πλατφόρμες μας, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να ηγούμαστε των εξελίξεων. Έτσι, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας, που αφορούν τη διατήρηση σταθερής ανάπτυξης και κερδοφορίας, την επιβράβευση των μετόχων μας και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας στους τομείς της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας».

Πηγή: skai.gr

