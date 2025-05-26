ΟΛΠ: Επανέναρξη λειτουργίας της Πλωτής Δεξαμενής «Πειραιάς ΙΙ» στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ανακοίνωσε την επανέναρξη της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας της Πλωτής Δεξαμενής «Πειραιάς ΙΙ» στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και την παράδοσή της προς χρήση, κατόπιν ολοκλήρωσης μιας σειράς εκτεταμένων ενεργειών επισκευής και συντήρησης. Οι εργασίες δεξαμενισμού έλαβαν χώρα στο πλαίσιο ειδικής επιθεώρησης (special survey) και περατώθηκαν επιτυχώς με τη χορήγηση νέου πιστοποιητικού λειτουργίας, πενταετούς διάρκειας, από τον αρμόδιο Νηογνώμονα.

Σε εφαρμογή του ανανεωμένου προγράμματος δεξαμενισμών, πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία ο πρώτος δεξαμενισμός στην Πλωτή Δεξαμενή «Πειραιάς ΙΙ», με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σηματοδοτώντας την εκ νέου έναρξη λειτουργίας της και τη δυναμική επιστροφή της στις υπηρεσίες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο εκσυγχρονισμός της συγκεκριμένης δεξαμενής, η οποία έχει διαστάσεις 113 μ. μήκος, 18,5 μ. εσωτερικό πλάτος και ανυψωτική ικανότητα 4.000 τόνων, με δυνατότητα υποδοχής πλοίων με μεταφορική ικανότητα 7.000 τόνων, εντάσσεται στο σύνολο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, με στόχο τη ριζική αναδιαμόρφωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

Η επανεκκίνηση της λειτουργίας της Πλωτής Δεξαμενής «Πειραιάς ΙΙ», σε απόλυτη συμμόρφωση με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας και λειτουργικότητας, συνιστά σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και της επιχειρησιακής δυναμικής της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, καθώς και για τη διασύνδεση με την ελληνική αγορά. Επίσης, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της ΟΛΠ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

