Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε τη Δευτέρα τέσσερα πρώην διευθυντικά στελέχη της Volkswagen για τον ρόλο τους στο σκάνδαλο των εκπομπών ρύπων των ντιζελοκίνητων μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας, γνωστό και ως dieselgate, που αποκαλύφθηκε το 2015 και αμαύρωσε τη φήμη της γερμανικής εταιρείας και της έχει στοιχίσει μέχρι τώρα αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά από τέσσερα χρόνια εκδίκασης της υπόθεσης, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπράουνσβαϊγκ επέβαλε τη Δευτέρα στο πρώην διευθυντικό στέλεχος της VW Χάιντς-Γιάκομπ Νόισερ ποινή φυλάκισης 1 έτους και 3 μηνών με αναστολή για τον ρόλο του στο σκάνδαλο που αφορούσε την εγκατάσταση λογισμικού στα οχήματα της εταιρείας για την παραποίηση των εκπομπών ρύπων.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης ποινή φυλάκισης 4,5 ετών στον Γενς Χ. για την παραποίηση των δεδομένων ρύπων σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα και 2 ετών και 7 μηνών στο Χάνο Τζ. Τέλος, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φοιλάκισης 1 έτους και 10 μηνών με αναστολή στο Θόρστεν Ντ.

Και τα τέσσερα πρώην διευθυντικά στελέχη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι εν λόγω ποινές είναι οι πρώτες που επιδίδει η γερμανική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που στοχεύει ανώτερα στελέχη της Volkswagen, σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου dieselgate.

Τα εν λόγω στελέχη της VW κατηγορήθηκαν το 2019 ότι είχαν εξοπλίσει 9 εκατομμύρια ντιζελοκίνητα οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που πωλήθηκαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με λογισμικό παραποίησης των εκπομπών ρύπων, προκειμένου να φαίνεται ότι τηρούν τα αυστηρά όρια εκπομπών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο περιορίσε τον αριθμό των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο οχημάτων σε λιγότερα από 4 εκατομμύρια.



Η βασική κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ότι είχαν εξοπλίσει τα αυτοκίνητα με τις λεγόμενες συσκευές αναστολής που έδιναν δύο διαφορετικές μετρήσεις εκπομπών, ανάλογα με το αν οι δοκιμές γίνοντας στο εργαστήριο ή σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας στον δρόμο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Κρίστινα Σουτζ.

Σε συνθήκες «πραγματικής οδήγησης», οι εκπομπές τοξικών οξειδίων του αζώτου ήταν πολύ υψηλότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια των δοκιμών, σύμφωνα με τον Σουτζ.

«Οι αρχές που πιστοποιούσαν τα αυτοκίνητα δεν ενημερώθηκαν ότι οι εκπομπές ήταν πολύ υψηλότερες κατά την πραγματική οδήγηση», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, προσθέτοντας: «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τον νόμο».

Το dieselgate προκάλεσε παγκόσμια οργή και οδήγησε στην αποχώρηση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της VW, Μάρτιν Γουίντερκορν, από το τιμόνι της αυτοκινητοβιομηχανίας τον Σεπτέμβριο του 2015, λίγες μέρες αφότου οι αρχές των ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι διεξάγουν έρευνα κατά της εταιρείας.

Η Volkswagen προχώρησε σε διακανονισμό με τους Γερμανούς εισαγγελείς για την ποινική έρευνα το 2018 καταβάλλοντας 1 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια).

Η ομαδική αγωγή και οι διευθετήσεις

Το σκάνδαλο έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην αυτοκινητοβιομηχανία περισσότερα από 33 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνία που έκανε με τις αρχές των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αστικές αγωγές στην έδρα της, τη Γερμανία, όπως η ομαδική αγωγή επενδυτών ύψους 9 δισ. ευρώ.

Παρότι οι ΗΠΑ κινήθηκαν πολύ γρήγορα, απαγγέλοντας κατηγορίες και καταδικάζοντας αρκετά διευθυντικά στελέχη της VW, στη Γερμανία οι διαδικασίες κινούνται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς.

Ο Ρούμπερτ Στάντλερ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής Audi της VW, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή το 2023, αλλά άσκησε έφεση και η υπόθεσή του εκκρεμεί ακόμη.

Επίσης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της VW, Χέρμπερτ Ντις, και ο πρόεδρος της VW, Χανς Ντίτερ Πετς, προχώρησαν σε συμφωνία με τις αρχές για τη διευθέτηση των κατηγοριών τους για χειραγώγηση της αγοράς το 2020, έναντι τιμήματος 4,5 εκατ. ευρώ έκαστος.

Όσον αφορά τον Γουίντερκορν, τού ασκήθηκαν αρχικά κατηγορίες μαζί με τους άλλους τέσσερις, ωστόσο η δίκη του αναβλήθηκε για λόγους υγείας. Η δίκη του ξεκίνησε εκ νέου πέρυσι, αλλά αναβλήθηκε δεύτερη φορά, και πάλι για λόγους υγείας. Ο ίδιος δε αρνείται οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας.

Η δίκη του Μπράουνσβαϊγκ, που οδήγησε στις πρώτες ποινές επί γερμανικού εδάφους για το σκάνδαλο, ξεκίνησε το 2021 μετά από δύο αναβολές λόγω της πανδημίας Covid-19. Χρειάστηκαν 175 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας μέχρι τη σημερινή ανακοίνωση των ποινών..

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες άλλες έρευνες σε βάρος άλλων υπαλλήλων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είτε σταμάτησαν είτε οδήγησε σε διευθετήσεις, με ορισμένους από τους κατηγορούμενους μάλιστα να καταθέτουν στην επίμαχη δίκη των τεσσάρων, προκαλώντας τους τελευταίους να ισχυριστούν ότι έχουν καταστεί «αποδιοπομπαίοι τράγοι» της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Νόισερ ήταν ένας εκ των πέντε στελεχών της VW που κατηγορήθηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2017 για εμπλοκή στο σκάνδαλο. Επειδή όμως η Γερμανία δεν εκδίδει τους Γερμανούς πολίτες σε χώρες εκτός ΕΕ, μέχρι στιγμής και οι πέντε κατηγορούμενοι έχουν αποφύγει τις διώξεις στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

