Οι δύο κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, Tencent και Baidu, αποκάλυψαν πώς διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης (AI), παρά τους νέους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές κρίσιμων ημιαγωγών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNBC, μεταξύ των μεθόδων που ακολουθούν περιλαμβάνονται η αποθήκευση τσιπ, η αύξηση της αποδοτικότητας των μοντέλων AI και η αξιοποίηση εγχώριων ημιαγωγών.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε έναν αμφιλεγόμενο κανονισμό της εποχής Μπάιντεν, προχώρησε ταυτόχρονα σε νέα σκλήρυνση των εξαγωγικών ελέγχων για συγκεκριμένους ημιαγωγούς που παράγουν εταιρείες όπως η Nvidia και η AMD, τον Απρίλιο.

Τα κορυφαία στελέχη των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις αυτών των μέτρων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ανακοινώσεων κερδών.

Το στοίχημα της Tencent

Ο πρόεδρος της Tencent, Μάρτιν Λάου (Martin Lau) — της εταιρείας που λειτουργεί τη μεγαλύτερη εφαρμογή μηνυμάτων της Κίνας, WeChat — δήλωσε ότι η εταιρεία του διαθέτει «ένα αρκετά ισχυρό απόθεμα» από τσιπ που έχει ήδη προμηθευτεί. Αναφερόταν σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs), έναν τύπο ημιαγωγού που αποτελεί το πρότυπο για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μοντέλα αυτά απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ — την οποία παρέχουν οι GPUs — για να επεξεργαστούν τεράστιους όγκους δεδομένων.

Ωστόσο, ο Λάου τόνισε πως, σε αντίθεση με την αμερικανική πεποίθηση ότι απαιτούνται συνεχώς μεγαλύτερα συστοιχίες GPUs για προηγμένα μοντέλα AI, η Tencent πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα εκπαίδευσης ακόμη και με περιορισμένο αριθμό τέτοιων τσιπ.

«Αυτό μας βοήθησε να επανεκτιμήσουμε το υπάρχον απόθεμά μας σε high-end τσιπ και να διαπιστώσουμε ότι διαθέτουμε επαρκείς πόρους ώστε να συνεχίσουμε την εκπαίδευση των μοντέλων μας για αρκετές ακόμα γενιές», σημείωσε.

Όσον αφορά την εφαρμογή (inferencing) — δηλαδή την πραγματική εκτέλεση ενός έργου AI σε αντίθεση με την εκπαίδευση — η Tencent βασίζεται σε «βελτιστοποίηση λογισμικού» ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα και να αξιοποιήσει τον ίδιο αριθμό GPUs για να φέρει εις πέρας συγκεκριμένες λειτουργίες.

Ο Λάου πρόσθεσε ότι η Tencent εξετάζει επίσης τη χρήση μικρότερων μοντέλων που δεν απαιτούν τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ενώ ανέφερε πως η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και εξειδικευμένα τσιπ καθώς και ημιαγωγούς που διατίθενται ήδη εντός της κινεζικής αγοράς.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καλύψουμε την αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογές AI (inferencing) και απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να τους διερευνούμε, εστιάζοντας περισσότερο στην πλευρά του λογισμικού, παρά στη “βαριά” λύση της αγοράς επιπλέον GPUs», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική της Baidu

Η Baidu — η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Κίνας — προέβαλε τις δυνατότητες «full-stack» της, δηλαδή τη συνδυαστική ισχύ της σε υποδομές cloud, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τις εφαρμογές που βασίζονται σε αυτά, όπως ο διάσημος chatbot ERNIE.

«Ακόμα και χωρίς πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ, οι μοναδικές full stack δυνατότητές μας στην AI μάς επιτρέπουν να αναπτύσσουμε ισχυρές εφαρμογές και να προσφέρουμε ουσιαστική αξία», δήλωσε ο Ντου Σεν (Dou Shen), πρόεδρος του τομέα AI Cloud της εταιρείας, στην ανακοίνωση κερδών αυτής της εβδομάδας.

Η Baidu έδωσε επίσης έμφαση στη βελτιστοποίηση του λογισμικού και στη δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των μοντέλων της, χάρη στο γεγονός ότι κατέχει μεγάλο μέρος της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα του stack. Η διοίκηση ανέφερε επίσης ότι έχει καταφέρει να αποσπά μεγαλύτερη αξία από τις GPUs που διαθέτει.

«Καθώς τα βασικά μοντέλα αυξάνουν την ανάγκη για τεράστια υπολογιστική ισχύ, η ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης μεγάλων συστοιχιών GPU, καθώς και η αποδοτική χρήση τους, αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», τόνισε ο Σεν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η εγχώρια βιομηχανία τεχνολογίας στην Κίνα στον τομέα των ημιαγωγών AI, κίνηση που εκτιμάται πως θα συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων από τους αμερικανικούς περιορισμούς.

«Τα εσωτερικά ανεπτυγμένα, αυτάρκη τσιπ, σε συνδυασμό με το ολοένα και πιο αποδοτικό εγχώριο λογισμικό, θα αποτελέσουν ισχυρό θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη καινοτομία στο οικοσύστημα της AI στην Κίνα», πρόσθεσε.

Η στροφή της Κίνας στην εγχώρια παραγωγή τσιπ

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη τσιπ που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εντός των συνόρων της. Αν και οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι το Πεκίνο παραμένει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ στον τομέα των GPUs και των AI chips, έχουν σημειωθεί κάποιες αξιοσημείωτες πρόοδοι.

Ο αναλυτής ημιαγωγών της Gartner, Γκάουραβ Γκούπτα (Gaurav Gupta), σημείωσε ότι η δημιουργία αποθεμάτων είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι κινεζικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τους εξαγωγικούς περιορισμούς. Παράλληλα, παρατηρείται πρόοδος στην τεχνολογία των ημιαγωγών, έστω κι αν η χώρα δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο των ΗΠΑ.

«Η Κίνα αναπτύσσει ένα πλήρες οικοσύστημα εγχώριων ημιαγωγών, από τις πρώτες ύλες και τον εξοπλισμό, μέχρι τα τσιπ και τη συσκευασία τους. Διαφορετικά τμήματα έχουν σημειώσει διαφορετικά επίπεδα προόδου, αλλά η συνέπεια και η φιλοδοξία της Κίνας σε αυτόν τον στόχο είναι αξιοσημείωτες, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει πετύχει σημαντική πρόοδο», ανέφερε ο Γκούπτα στο CNBC μέσω email.

«Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να προμηθεύεται AI τσιπ, τα οποία ενδεχομένως δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα αμερικανικά, αλλά συνεχίζουν να βελτιώνονται.»

Πολλοί Αμερικανοί επιχειρηματίες πιέζουν την Ουάσινγκτον να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα τους περιορισμούς «αποτυχημένους», λέγοντας πως προξενούν μεγαλύτερη ζημιά στις αμερικανικές επιχειρήσεις απ’ ό,τι στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.