Τραμπ: Η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά χωρίς τις ΗΠΑ

Χωρίς την επέμβαση των ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία του για την καθιέρωση μιας αμερικανικής εθνικής γιορτής για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, με τον Αμερικανό προέδρο να ειρωνεύεται το γεγονός ότι η Γαλλία γιορτάζει την νίκη κατά των Ναζί στις 8 Μαΐου.

«Αγαπάμε τη Γαλλία, έτσι δεν είναι; Αλλά νομίζω ότι κάναμε λίγο περισσότερα από ό,τι η Γαλλία για να κερδίσουμε τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιωτικούς στη βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σε μια παρέκκλιση της ομιλίας του για το γεγονός ότι κατά τη γνώμη του, οι ΗΠΑ δεν γιορτάζουν αρκετά τον κρίσιμο ρόλο τους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945).

Και ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε: «Ξέρετε, δεν θέλω να είμαι εξυπνάκιας, αλλά όταν ο Χίτλερ έβγαλε την ομιλία του στον Πύργο του Άιφελ, θα έλεγα ότι αυτό δεν ήταν ακριβώς το καλύτερο», είπε, με ορισμένους στρατιωτικούς να γελάνε. Ο Τραμπ αναφερόταν στην εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στη Γαλλία το 1940 μετά την κατάρρευση του γαλλικού στρατού.

Αναφερόμενος στις εορταστικές εκδηλώσεις της 8ης Μαΐου, πρόσθεσε: «Παρεμπιπτόντως, αποκάλεσα τον πρόεδρο Μακρόν ωραίο τύπο». Πριν μιμηθεί τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, με μια ελαφριά προφορά: «Ντόναλντ, γιορτάζουμε τη νίκη μας επί των Γερμανών». Και ο Τραμπ χαχάνισε: «Δεν είναι υπέροχο;».

«Κερδίσαμε τον πόλεμο και βοήθησαν, αλλά χωρίς εμάς δεν θα είχαν κερδίσει τον πόλεμο», είπε, αναφερόμενος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που γιορτάζουν τη νίκη κατά των Ναζί στις 8 Μαΐου 1945, και στις 9 Μαΐου για τη Ρωσία, που διαδέχθηκε τη Σοβιετική Ένωση.

«Χωρίς εμάς, θα μιλούσαν γερμανικά, ίσως και λίγα ιαπωνικά. Κερδίσαμε τον πόλεμο και είμαστε οι μόνοι που δεν το γιορτάζουμε», είπε, πριν επαναλάβει ότι θέλει να καθιερώσει μια δημόσια αργία για να τιμήσει αυτή τη νίκη.

Στις αρχές Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε παρόμοια σχόλια, υποβαθμίζοντας και πάλι τον ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών, και ιδιαίτερα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε αρχίσει να απωθεί ναζιστικά στρατεύματα στις αρχές του 1943.

Οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο, αρχικά παρέχοντας βοήθεια στους Συμμάχους, προτού μπουν στον πόλεμο μετά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941. Η εμβληματική στιγμή της επέμβασής τους στην Ευρώπη ήταν η απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Μουσείου Β' Παγκοσμίου Πολέμου των ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν 416.800 στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια του Πολέμου, λίγο περισσότερους από το Ηνωμένο Βασίλειο (383.600) αλλά σημαντικά λιγότερους από την ΕΣΣΔ, της οποίας οι απώλειες κυμαίνονταν από 8,8 έως 10,7 εκατομμύρια στρατιώτες.

