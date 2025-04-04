Αυξήσεις «φωτιά» αναμένονται στα προϊόντα της Apple λόγω των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλο τον πλανήτη, και οι οποίοι χτυπούν σφοδρά και την Κίνα, όπου βασίζεται η αμερικανική εταιρεία για την παραγωγή των iPhones και των υπόλοιπων προϊόντων της.

Οι εκτιμήσεις είναι πως οι τιμές των iPhones στις ΗΠΑ μπορεί να αυξηθούν κατά περισσότερο από 40%!

Οι αναλυτές της Rosenblatt Securities τονίζουν πως η Apple θα αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές στα προϊόντα της για να αντισταθμίσει το εκτιμώμενο κόστος των 39,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους δασμούς, καθώς η εταιρεία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην την Κίνα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αναμένεται αύξηση κατά 43% για τα iPhone και τα Apple Watches, κατά 42% για τα iPads και μιας αύξησης κατά 39% για τα Airpods και τους υπολογιστές Mac, αναφέρει το Forbes.

Η Apple κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο το φθηνότερο μοντέλο iPhone με τιμή 599 δολάρια, το οποίο θα ανέλθει σε περίπου 856 δολάρια μετά την αύξηση κατά 43%, ενώ το ακριβότερο iPhone 16 Pro Max των 1.599 δολαρίων θα ανέλθει στα 2.300 δολάρια.

Ως συμπέρασμα, τα iPhones θα είναι πιο φθηνά πλέον στην Ευρώπη απ΄ότι στην Αμερική, εκτός και αν η εταιρεία λάβει κάποια απόφαση για αύξηση των προϊόντων της παγκοσμίως.

