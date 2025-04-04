ΔΕΗ: Ενδιαφέρον από πολυεθνικές για το data center της Δυτικής Μακεδονίας

Σε συζητήσεις με πολυεθνικές από το χώρο της πληροφορικής για συμμετοχή στο μεγάλο data center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται η διοίκηση της επιχείρησης και τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής για τη συγκεκριμένη επένδυση. Η συμμαχία με έναν ή περισσότερους επενδυτές για την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε 1 -2 χρόνια ενώ το σύνολο των έργων που σχεδιάζει η ΔΕΗ στα πρώην λιγνιτωρυχεία, προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2030 - 2031.

Το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ για την περίοδο αυτή στη Δυτική Μακεδονία, ύψους 5,8 δισ. ευρώ, με πιθανή επέκταση στα 12 δισ. ευρώ, υπό προϋποθέσεις, παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο χώρο του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα.

Τα πλεονεκτήματα της περιοχής για την εγκατάσταση data center περιέγραψε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης λέγοντας: “Έχουμε εκτάσεις, ενέργεια, δίκτυο φυσικού αερίου, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, δίκτυο οπτικών ινών με σύνδεση στους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους, νερό, ανάγκες τηλεθέρμανσης στην περιοχή, εργατικό δυναμικό. Η θυγατρική μας ΔΕΗ Fibergrid θα δημιουργήσει νέες συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων του data center με Θεσσαλονίκη και Ηγουμενίτσα, και μέσω του καλωδίου East Med Corridor - στο οποίο συμμετέχουμε - με τους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους προς το εξωτερικό, ως την Ινδία και τη Σιγκαπούρη”.

Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη data center ισχύος 300 μεγαβάτ σε πρώτη φάση, φθάνει στα 2,3 δισ. ευρώ. Εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα επεκταθεί σε 1 γιγαβάτ οπότε θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις 5.4 δισ. και άλλο 1,2 δισ. σε μονάδες ενέργειας που θα καλύψουν την πρόσθετη ζήτηση. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα για τους καταναλωτές είναι ότι το data center θα τοποθετηθεί “πίσω από το μετρητή”. Δεν θα απορροφά δηλαδή φθηνή ενέργεια από την αγορά, ανεβάζοντας έτσι τις τιμές για τους λοιπούς καταναλωτές αλλά θα τροφοδοτείται με σύμβαση αγοράς ενέργειας από τις μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή.

Μεγάλης κλίμακας (1,2 δισ.) είναι οι επενδύσεις και στα φωτοβολταϊκά στα πρώην λιγνιτωρυχεία συνολικής ισχύος 2.130 μεγαβάτ. Σε ερώτηση πώς θα επηρεάσουν τη συγκεκριμένη αγορά οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, πηγές της ΔΕΗ ανέφεραν ότι οι τιμές στην Ευρώπη ενδέχεται να πιεστούν προς τα κάτω - άρα να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων - καθώς η ζήτηση από τις ΗΠΑ θα μειωθεί.

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 5,8 δισ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία (υπό προϋποθέσεις έως 12 δισ. ευρώ) που θα δημιουργήσει 20,000 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων και 2.000 κατά τη λειτουργία τους ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό σταθμό Καρδιάς παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για οραματικό και φιλόδοξο σχέδιο παγκόσμιας εμβέλειας, όχι απλά ευρωπαϊκής, το οποίο με μια επιχείρηση με την ευρωστία της ΔΕΗ και τη στήριξη του κράτους μπορούμε να υλοποιήσουμε, έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης.

"Η νέα γενιά της περιοχής δεν θα χρειάζεται να φεύγει για να βρει δουλειά. Οι άνθρωποι που δούλεψαν στη ΔΕΗ στην περιοχή θα δουν τα παιδιά τους να δουλεύουν κι αυτά στον ίδιο τόπο. Αλλά αντί να αναπνέουν τη σκόνη του λιγνίτη θα εργάζονται σε σύγχρονους και τεχνολογικά εξελιγμένους χώρους εργασίας", τόνισε ο κ. Στάσσης.

Τόνισε δε ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες για συμμετοχή των κατοίκων στα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με ποσοστό 5 % με την έκδοση ομολόγου 5 εκατ. Ευρώ σταθερής απόδοσης 8 % που θα διατεθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2025 αποκλειστικά στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη ΝΑ Ευρώπη περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες και αντλησιοταμίευση), πυκνωτές, υδρογόνο, αξιοποίηση απορριμμάτων, παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, αποκατάσταση εδαφών και κυρίως την εγκατάσταση data center που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

-Μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαίδα 5 σε μονάδα φυσικού αερίου. Η μονάδα θα σταματήσει να καίει λιγνίτη στο τέλος του 2026 και μέχρι το τέλος του 2027 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου ισχύος 350 MW, με δυνατότητα αναβάθμισης σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου 500 MW αρχικά και 1000 μεγαβάτ σε τελικό στάδιο. Κατά τη διάρκεια της μετατροπής της μονάδας σε φυσικό αέριο θα δημιουργηθούν 300 θέσεις εργασίας.

-Μετατροπή των παλαιών γεννητριών των Μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς σε πυκνωτές για την εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης, κόστους 30 εκατ. Ευρώ.

-Απόσυρση κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κόστους 130 εκατ. Όπως είπε ο κ. Στάσσης σχεδόν το 95% των υλικών θα ανακυκλωθεί.

-Αποκατάσταση εδαφών με επένδυση 270 εκατ. Ευρώ: από τα 200.000 στρέμματα που είχε η ΔΕΗ στην περιοχή τα 80.000 επιστρέφονται σταδιακά στο Δημόσιο. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των νέων επενδύσεων.

-Κατασκευή φωτοβολταϊκών, συνολικής ισχύος 2130 μεγαβάτ και κόστους επένδυσης 1,2 δια. Ευρώ.

-Μονάδες αποθήκευσης ενέργειας πάνω από 860 μεγαβάτ με επενδύσεις 940 εκατ ευρώ που θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία. Σε αυτά περιλαμβάνονται δυο μονάδες αντλησιοταμίευσης στην Καρδιά (320 μεγαβάτ, 430 εκατ. Ευρώ και 600 θέσεις εργασίας) και το νότιο πεδίο (240 μεγαβάτ, 310 εκατ. Ευρώ, 550 θέσεις εργασίας) καθώς και μπαταρίες 300 μεγαβάτ στο Αμύνταιο, τη Μελίτη, την Ακρινή και την Καρδιά.

-Μονάδα παραγωγής υδρογόνου με τη Motor Oil μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Hydrogen, ισχύος 50 μεγαβάτ και επένδυσης 70 εκατ. Ευρώ που θα απασχολήσει 300 εργαζομένους κατά την κατασκευή της.

-Μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (Waste to Energy) που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η αυλή του λιγνίτη της Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα τροφοδοτεί και την τηλεθέρμανση της περιοχής. Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ που θα απασχολήσει 200 εργαζομένους κατά την κατασκευή της.

-Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην Καρδιά που θα τροφοδοτεί το δίκτυο τηλεθέρμανσης και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

-Δημιουργία μουσείου ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας.

-Διευθέτηση της 15ετούς εκκρεμότητας με τους κατοίκους του οικισμού της Ακρινής με την απόδοση σε αυτούς εσόδων φωτοβολταϊκού πάρκου 35 MW για 20 χρόνια.

Η πλέον εμβληματική επένδυση αφορά την κατασκευή μεγάλης κλίμακας data center στο χώρο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου "Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τα ανακοινωμένα ή υπό κατασκευή projects για data centers φαίνεται ότι αφήνουν ένα κενό 27.000 MW μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, έως το 2030. Η ζήτηση δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Χρειάζονται χιλιάδες MW Data Center στην Ευρώπη και τον κόσμο", τόνισε ο κ. Στάσσης. "Έχοντας δημιουργήσει το ενεργειακό περιβάλλον που σας περιέγραψα, όπου υπάρχει άφθονη, πράσινη, αδιάλειπτη ενέργεια, η Δυτική Μακεδονία είναι ιδανική για να γίνει τεχνολογικός κόμβος".

Το mega data center της ΔΕΗ θα είναι μεγέθους 300ΜW, και η κατασκευή του θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν.

Πρόκειται για επένδυση 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσει 4.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή, για τις ανάγκες της οποίας θα κατασκευαστεί και μονάδα φυσικού αερίου 100 ΜW στον 'Αγιο Δημήτριο, δίπλα στο data center.

"H περιοχή είναι ιδανική για το έργο. Έχουμε εκτάσεις, ενέργεια, δίκτυο φυσικού αερίου, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, δίκτυο οπτικών ινών με σύνδεση στους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους, νερό, ανάγκες τηλεθέρμανσης στην περιοχή, εργατικό δυναμικό. Η θυγατρική μας ΔΕΗ Fibergrid θα δημιουργήσει νέες συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων του data center με Θεσσαλονίκη και Ηγουμενίτσα, και μέσω του καλωδίου East Med Corridor - στο οποίο συμμετέχουμε - με τους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους προς το εξωτερικό, ως την Ινδία και τη Σιγκαπούρη. Η ΔΕΗ είναι Powertech εταιρεία και η καρδιά της θα χτυπάει στη Δυτική Μακεδονία", επεσήμανε ο επικεφαλής της επιχείρησης.

Σε δεύτερη φάση το Mega Data Center μπορεί να εξελιχθεί σε Giga Data Center, να φτάσει δηλαδή στα 1.000MW που σημαίνει επιπλέον επένδυση της τάξης των 5,4 δισ. και πρόσθετες επενδύσεις 1,2 δισ. σε μονάδες ενέργειας.

"Σε αυτή τη δεύτερη φάση, οι συνολικές θέσεις εργασίας από όλα τα έργα (ενεργειακά και τεχνολογίας) θα φτάσουν τις 20.000 κατά την κατασκευή και τις 2.000 κατά τη λειτουργία.

Θα είναι μια μεγάλη επένδυση για τα παγκόσμια δεδομένα πλέον", υπογράμμισε ο κ. Στάσσης και κατέληξε:

"Οι επενδύσεις της ΔΕΗ φέρνουν μία καινούργια ημέρα ανάπτυξης για την περιοχή. Είναι η αρχή ώστε η Δυτική Μακεδονία να επανεφεύρει τον εαυτό της με όχημα την τεχνολογία. Η ΔΕΗ Θέλει να το κάνει, ξέρει να το κάνει και μπορεί να το κάνει".

