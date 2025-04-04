ΕΕ: Θα επιβάλει πρόστιμο άνω του 1 δισεκ. δολαρίων στο X του Μασκ

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να επιβάλουν "πρόστιμο μαμούθ" στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ, παλαιότερα γνωστή ως Twitter, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εντός του έτους για τις ανεπαρκείς πολιτικές της για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης, ανέφεραν την Πέμπτη οι New York Times, επικαλούμενοι τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τις πηγές, το Χ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει απαιτήσεις για αλλαγές στο προϊόν πέραν του προστίμου. Ωστόσο, τόνισαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα η εταιρεία και οι ρυθμιστικές αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της οποίας η X θα συμφωνούσε να αλλάξει τις πολιτικές της και να αποφύγει πρόστιμο.

Οι κυρώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν αυτό το καλοκαίρι. Για να αποφασίσουν το ύψος του προστίμου, οι ευρωπαϊκές αρχές φέρεται να εξετάζουν την πιθανή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένων των τρεχουσών ευρύτερων συγκρούσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο, τους δασμούς και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια πηγή δήλωσε ότι το πρόστιμο θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν το X ως “παράδειγμα προς αποφυγή” σε άλλες εταιρείες για την παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πέρυσι, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι απέρριψε μια "μυστική συμφωνία" με την ΕΕ για "σιωπηρή λογοκρισία" στην πλατφόρμα για να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Πηγή: skai.gr

