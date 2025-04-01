O Γιώργος Κουμπαράκης νέος Chief Commercial Officer του Ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Καθήκοντα Chief Commercial Officer (CCO) του Ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, αναλαμβάνει από σήμερα ο Γιώργος Κουμπαράκης, ενισχύοντας την εμπορική στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου, μέσω επιχειρηματικών στοχεύσεων που ευθυγραμμίζονται τόσο με τις ανάγκες της αγοράς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Ο Γιώργος Κουμπαράκης είναι αρμόδιος για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών του ομίλου -ο οποίος διαθέτει 25ετή δυναμική παρουσία στην ανακύκλωση και στη διαχείριση υδάτινων πόρων- αναζητώντας νέες καινοτόμες συνεργασίες για τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά.

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Γ. Κουμπαράκη, για την ευρύτερη οικονομική στρατηγική του Ομίλου σε έναν απαιτητικό κλάδο όπως αυτός των κατασκευών, συμπυκνώνεται στην καθολική παρατήρηση του ανταγωνισμού και των νέων τάσεων της εσωτερικής αλλά και παγκόσμιας αγοράς, έχοντας ως μοχλούς ανάπτυξης τις B2B (Business-to-Business) και B2G (Business-to-Government) συνεργασίες.

Ο Γιώργος Κουμπαράκης είναι Υπ. Διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον επιστημονικό σχεδιασμό ανάπτυξης της χώρας με έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς δημιούργησε το δικό του τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλη συμβουλευτική εταιρία εκπονώντας και υλοποιώντας πολυποίκιλες μελέτες σε δήμους και περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει και Διευθύνων Σύμβουλος σε τεχνική μελετητική εταιρία συμβούλων μηχανικών.

Πηγή: skai.gr

