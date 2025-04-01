Η Πειραιώς συγχρηματοδοτεί την κατασκευή φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το έργο της κατασκευής και λειτουργίας φοιτητικών εστιών και ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης συγχρηματοδοτεί, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη των μεγάλων έργων υποδομής που υλοποιούνται στη χώρα.

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 190 εκατ. ευρώ και θα προέλθει ισόποσα από την Πειραιώς και την ΕΤΕπ.

Πρόκειται για έργο που αφορά την κατασκευή φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 4.846 κλινών στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός καινοτόμου έργου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που ανατέθηκε στον Όμιλο Άκτωρ.

Συνολικά, το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή περισσότερων από 109.000 τετραγωνικών μέτρων φοιτητικής στέγασης και ακαδημαϊκών χώρων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αμφιθεάτρου 800 θέσεων στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου. Τα νέα κτίρια που θα δημιουργηθούν θα είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, υπερβαίνοντας τις επιδόσεις των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτιρίων στην Ελλάδα.



Όπως τονίζει ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Πειραιώς Θοδωρής Τζούρος: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά στο έργο της κατασκευής και λειτουργίας φοιτητικών εστιών και πανεπιστημιακών κτιρίων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. H Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη των έργων υποδομής που υλοποιούνται στη χώρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της δέσμευσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Το έργο της κατασκευής φοιτητικών εστιών και κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι σημαντικό για την Τράπεζα, η οποία θεωρεί την εκπαίδευση ως βασικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ έχει έντονα κοινωνικό χαρακτήρα καθώς θα στηρίξει τους νέους της χώρας που έχουν ανάγκη από προσιτή στέγη, όπως και την τοπική κοινωνία».



Πηγή: skai.gr

