Ενα βήμα πριν την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο όμιλος Qualco

Για την είσοδό του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ετοιμάζεται ο Όμιλος Qualco. Ο όμιλος έχει ήδη καταθέσει το Ενημερωτικό του Δελτίο προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάτι που συνεπάγεται ότι η διαδικασία της αρχικής δημόσιας εγγραφής -εκτός απροόπτου- αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά το Πάσχα, αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Ο Όμιλος Qualco έχει ήδη διαγράψει μια μακροχρόνια, πορεία, ενώ η διεθνής του δραστηριοποίηση εξασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του, εντός και εκτός συνόρων. Πρόκειται για έναν από τους πλέον δυναμικούς και καινοτόμους ελληνικούς ομίλους με ηγετική θέση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).

Από την ίδρυσή του, περισσότερο από 25 χρόνια πριν, ακολούθησε μια σημαντική πορεία ανάπτυξης, με επίκεντρο την ιδιόκτητη υψηλή τεχνολογία του και τη σημαντική τεχνογνωσία.

Τομείς δραστηριοποίησης

Ο Όμιλος Qualco δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:



Λογισμικό & Τεχνολογία: Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στον τομέα των πιστώσεων και της δανειοδότησης.

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στον τομέα των πιστώσεων και της δανειοδότησης. Πλατφόρμες ως Υπηρεσία: Διαθέτει επεκτάσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες, που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα της πιστωτικής διαχείρισης και της διαχείρισης ακινήτων.

Διαθέτει επεκτάσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες, που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα της πιστωτικής διαχείρισης και της διαχείρισης ακινήτων. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Παρέχει ψηφιοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων, που βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να επανενταχθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ευρεία και ποικιλόμορφη πελατειακή βάση, που περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (16%), θεσμικούς επενδυτές (20%), υπηρεσίες ενέργειας και κοινής ωφέλειας (59%) και 5% από άλλους τομείς, αποδεικνύει τη σημαντική θέση της εταιρίας στην αγορά, αλλά και την ευελιξία της στην κάλυψη διαφόρων αναγκών του κλάδου.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν (ενδεικτικά) εταιρείες και οργανισμοί όπως: Εθνική, Πειραιώς, Ιntrum, Ergo, Toyota Financial, Groupama, ΔΕΗ, Avis, British Gas, BNP Paribas, Dovalue, Carval, Eurobank, Pimco, Optima Βank κ.ά.

Ισχυρό αποτύπωμα

Ανταποκρινόμενος στην επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Όμιλος Qualco εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη, την επέκταση με στοχευμένες εξαγορές, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τις συνεχείς επενδύσεις. Σήμερα:

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη και Μ. Ανατολή απασχολώντας περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 μηχανικών λογισμικού και 50 επιστημόνων δεδομένων.

Δημιουργεί και εξάγει ιδιόκτητη υψηλή τεχνολογία έχοντας τοποθετηθεί στρατηγικά στην αγορά της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς διεθνώς, που διαμορφώνει το μέλλον των συναλλαγών, των επενδύσεων και της οικονομίας.

Αναπτύσσει και διαθέτει ολοκληρωμένες Ε2Ε λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες παγκοσμίως από τον τραπεζικό αλλά και ευρύτερους κλάδους όπως η ενέργεια, η αγορά ακινήτων κ.ά.

Έχει προχωρήσει σε 12 στρατηγικές εξαγορές από το 2021 έως σήμερα με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και προϊόντων.

Παρουσιάζει συνεχή και σημαντική ετήσια αύξηση στα οικονομικά μεγέθη του, ενώ η ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική αντανακλάται και στην επένδυση της Pimco, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ήδη από το 2018.

Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες, την απόδοση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και να αναπτύξουν την πελατειακή τους βάση.

Δυναμική πορεία σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας παγκοσμίως

Το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, η τεχνολογική υπεροχή, οι διαφοροποιημένες ροές εσόδων, η διευρυμένη γεωγραφική παρουσία και η δραστηριοποίηση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έχουν ενισχύσει τη δυναμική του Ομίλου Qualco. Οι ιστορικές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου αντικατοπτρίζουν τη σταθερή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, την πενταετία 2019-2024 σημειώθηκαν σημαντικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, καθώς ο κύκλος εργασιών κατέγραψε συνολικά αύξηση κατά 29% ενώ τα EBITDA κέρδη αυξήθηκαν κατά 39% στον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate - CAGR).

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, όπως καταγράφονται λίγες εβδομάδες πριν την επικείμενη είσοδό του Ομίλου στο ΧΑ, δείχνοντας ότι ο Όμιλος Qualco θα αποτελέσει μια ελκυστική πρόταση για το επενδυτικό κοινό.

Αποτελέσματα 2024:

- Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5%

- Το μικτό κέρδος ανήλθε στα €87,0 εκατ. και τα κέρδη EBITDA σε €39 εκατ. αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με το 2023.

- >99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη

- +107% net revenue retention (NRR)

- 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.



Διευρυμένη γεωγραφική παρουσία στην περιοχή ΕΜΕΑ

Ο όμιλος Qualco ξεκίνησε τη διεθνή επέκταση κατά την τετραετία 2010-2014 με πρώτο σταθμό την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά της Μ. Βρετανίας. Σήμερα, εκτός από την Ελλάδα, διατηρεί εγκαταστάσεις και γραφεία σε Βρετανία, Γαλλία, Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία ενώ δραστηριοποιείται σε 5 χώρες στη Μέση Ανατολή (ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Αίγυπτο).

Τέλος, σημειώνεται πως σταθερός στόχος του Ομίλου Qualco είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

