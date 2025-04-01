Η Mercedes-Benz Group AG εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τα πιο προσιτά μοντέλα της από την αγορά των ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί που επιβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα πιθανότατα θα καθιστούσαν τις πωλήσεις τους οικονομικά μη βιώσιμες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σκέφτεται να σταματήσει την πώληση ορισμένων entry-level μοντέλων, όπως το μικρό SUV GLA, στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδίων αντιμετώπισης των δασμών. Οι δασμοί 25% του Τραμπ πρόκειται να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Η Mercedes δεν έχει λάβει οριστική απόφαση και ενδέχεται ακόμη να αλλάξει πορεία, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η έλλειψη σαφούς καθοδήγησης από την Ουάσιγκτον καθιστά ασαφή την απάντηση που πρέπει να επιλέξουν να δώσουν, αναφέρουν στελέχη.

Η Mercedes στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αύξηση των πωλήσεών της στις ΗΠΑ, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω.

Η Mercedes είναι μία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις ενός κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου, ο οποίος απειλεί να πλήξει τις πωλήσεις και να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc και η Ferrari NV σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές ορισμένων μοντέλων τους στις ΗΠΑ, ενώ η Volkswagen AG εξετάζει την επέκταση της τοπικής παραγωγής της. Ο πρόεδρος της Stellantis NV, Τζον Έλκαν, συναντήθηκε με τον Τραμπ τη Δευτέρα, καθώς η μητρική εταιρεία της Chrysler συμμετέχει σε μια ύστατη προσπάθεια να επηρεάσει την κυβέρνησή του.

Η μείωση της έκθεσης στην αγορά των entry-level premium αυτοκινήτων θα επέτρεπε στη Mercedes να αποφύγει τους δασμούς στα λιγότερο κερδοφόρα οχήματά της. Για μοντέλα όπως το GLA, το οποίο ξεκινά από τα 43.000 δολάρια στις ΗΠΑ, οι δασμοί θα μπορούσαν να μετατρέψουν τα ήδη χαμηλά περιθώρια κέρδους σε ζημίες, εάν δεν μετακυληθούν στους καταναλωτές. Η απόσυρση αυτών των αυτοκινήτων από την αγορά ενδέχεται επίσης να ωθήσει τους οδηγούς προς πιο premium μοντέλα. Οι ΗΠΑ παραμένουν βασική αγορά για τη Mercedes, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα SUV.

Οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ, που στοχεύουν στην επιστροφή θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη βιομηχανία. Με βασικές λεπτομέρειες να παραμένουν αδιευκρίνιστες, ιδιαίτερα το Παράρτημα 1, που καθορίζει τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά που υπόκεινται στον δασμό 25%, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αδυνατούν να καταστρώσουν ξεκάθαρες στρατηγικές, δήλωσε ο Άντριου Μπέργκμπαουμ, διευθύνων σύμβουλος της AlixPartners, μιας συμβουλευτικής εταιρείας που συνεργάζεται με πολλές παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Το να μην γνωρίζουμε τι έρχεται καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το να λάβουμε οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση», σημείωσε.

Διαψεύδει η Mercedes

Από την πλευρά της η Mercedes διέψευσε το δημοσίευμα του Bloomberg News, υποστηρίζοντας ότι «αυτό δεν έχει καμία βάση. Η Mercedes-Benz συνεχίζει να επιδιώκει την ανάπτυξη των πωλήσεων των εξαιρετικά επιθυμητών οχημάτων της», ανέφερε εκπρόσωπος της Mercedes-Benz σε δήλωσή του μέσω email, απαντώντας στο δημοσίευμα.

Στελέχη της Mercedes-Benz ανέφεραν σε αναλυτές, κατά τη διάρκεια επενδυτικής τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνει τα επίπεδα αποθεμάτων της στις ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και σε αντιπροσωπείες, προκειμένου να προλάβει τους δασμούς, ενώ εξετάζει περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης.

Πηγή: skai.gr

