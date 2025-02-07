Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν έκανε γνωστό την Παρασκευή ότι το hedge fund του, Pershing Square Capital Managment, έχει «χτίσει» μια θέση 30,3 εκατομμυρίων μετοχών στην Uber Technologies, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική διοίκηση της εταιρείας διαμοιρασμού διαδρομών και επισημαίνοντας ότι η μετοχή της είναι υποτιμημένη.

Όπως ανακοίνωσε ο Άκμαν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, η Pershing Square Capital Managment ξεκίνησε να «χτίζει» τη θέση της στην Uber στις αρχές Ιανουαρίου. Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Uber την Πέμπτη, η αξία των μετοχών που κατέχει ο Άκμαν ανέρχεται στο ποσό των 2 δισ. δολαρίων.

«Πιστεύουμε ότι η Uber είναι μία από τις καλύτερα διοικούμενες και υψίστης ποιότητας επιχειρήσεις στον κόσμο», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής στην ανάρτησή του προσθέτοντας: «Είναι αξιοσημείωτο ότι μπορεί κανείς ακόμα να αγοράσει με τόσο σημαντικό discount σε σχέση με την εγγενή της αξία. Αυτός ο ιδανικός συνδυασμός χαρακτηριστικών είναι εξαιρετικά σπάνιος, ιδίως σε μια εταιρεία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι «σύντομα θα είναι σε θέση να μοιραστεί περισσότερα όσον αφορά τις σκέψεις του για την εταιρεία».

Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει άλμα άνω του 8% στις συναλλαγές της Παρασκευής, ενώ από την αρχή του έτους μέχρι και την Πέμπτη είχε καταγράψει κέρδη της τάξης του 16%.



Πηγή: skai.gr

